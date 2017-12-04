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Сергей Хусаинов: Карасев сперва смалодушничал, а потом все-таки проявил свои качества

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказал мнение о работе Сергея Карасева на матче РФПЛ "Зенит" – "Урал" (2:1).

– Карасев – москвич, даже в психологическом плане он был поставлен в ситуацию изначально очень сложную, не только из-за того матча, который Еськов завалил. В таблице у нас сейчас напряженка. Москвич судит в такой ситуации, когда «Зенит» – единственный клуб, который может создать конкуренцию «Локомотиву», ЦСКА и «Спартаку». Нельзя было дать никакого повода усомниться в том, что ты предельно нейтрален и объективен. Недопустимо, чтобы у болельщиков «Зенита» закралась мысль, что ты засланный товарищ с целью тормознуть их команду.

В этой связи хочу отметить: Карасев сперва смалодушничал, а потом все-таки проявил свои качества, когда Кришито в концовке первого тайма спровоцировал падение. Итальянец подставлял, как мы называем, подножку, как только почувствовал касание – оба упали. И Кришито тут же начал возмущенно апеллировать: «Дай пенальти». В этот момент Карасев смалодушничал, потому что надо было сразу свистнуть, ведь это было публичное провокационное обращение. Тогда бы не было карточки. Судья же дал доиграть эпизод. А потом еще Карасев запутался: не в те карманы полез, достал сперва красную, а потом желтую.

– Как так получилось, что Карасев перепутал карточки?

– Психологически Карасев надломился, слабину дал. А если профессионально подходить, то и Ерохину, который откровенно фолил, надо было еще в первом эпизоде показать желтую карточку. А Карасев удосужился Александру дать предупреждение только во втором тайме, уже после очередного фола.

– И ведь перед тем как показать карточку, Карасев на пальцах показал Ерохину, сколько раз тот уже нарушил правила…

– Да, это непрофессионально. Карасев нравоучениями занимался: "Мальчик, ты не хулигань, не делай так". Это не педагогика, а попустительство, – передает слова Хусаинова "Спорт уик-энд".
Теги: Хусаинов Карасев Зенит
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Очередной бред от Хусаинова


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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