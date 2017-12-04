Английский пациент: почему у Слуцкого не получилось в «Халл Сити»?

Леонид Слуцкий сумел очаровать поклонников «Халл Сити» своим обаянием и открытостью, но этого оказалось недостаточно. Бывший главный тренер российской сборной накануне по соглашению с руководством клуба покинул «Халл». Хоть Слуцкий и произвёл приятное впечатление в Англии, но результаты команды оказались неудовлетворительными. Rusfootball.info – о злоключениях Слуцкого в Чемпионшипе.После провала на чемпионате Европы 2016 года Леонид Слуцкий окончательно решил что-то поменять в своей жизни. Российский специалист перебрался в Англию, начал усердно учить язык и знакомиться с местной культурой. Ходили слухи о том, что Слуцкий войдёт в тренерский штаб «Челси». А иногда таблоиды даже писали, что Слуцкий и вовсе может возглавить лондонский клуб.Впрочем, у подобных слухов не было реальных оснований. Вряд ли Роман Абрамович стал бы принимать столь неожиданное и рискованное решение. С самого начала создавалось впечатление, что Слуцкий ждёт предложений и они могут поступить от одного из аутсайдеров Премьер-Лиги. В прошлом сезоне таким «претендентом» мог стать безнадёжный «Сандерленд». Тем не менее, сам Леонид Слуцкий никуда не торопился. Он спокойно дождался межсезонья, когда и получил свой job offer (с англ. – предложение о работе) в «Халл Сити».Леонид Слуцкий совершенно не побоялся пойти в Чемпионшип – аналог российского ФНЛ. В отличие от многих звёзд отечественного футбола, отказыващихся от переходов даже в клубы-середняки АПЛ, Слуцкий решил начинать с самого низа. Подобная смелость, конечно, сразу подкупила в подходе Леонида Викторовича. Слуцкий стал первым россиянином, возглавившим английский клуб. И очень хотелось, чтобы у него всё получилось.В прошлом сезоне «Халл» с треском вылетел из Премьер-Лиги. Команда лишь на старте сезона выдала серию из нескольких впечатляющих матчей, но вскоре «тигры» начали проигрывать одну игру за другой. Впрочем, рассчитывать на что-то иное было трудно: команда к сезону совершенно не подготовилась. В июле за несколько недель до старта чемпионата Стив Брюс, возглавлявший «Халл» на протяжении четырёх лет, написал заявление об уходе. Причиной стало неопределённое будущее команды. Владельцем «Халла» является египетский бизнесмен Ассем Аллам. Престарелый бизнесмен передал управление своему сыну Эхабу. Но, как это часто бывает, ближневосточные шейхи довольно быстро наигрались в новую игрушку. Они активно пытались превратить «Халл» в коммерчески успешный проект и придумали схему ребрендинга. Так, название команды должно было смениться на «Халл Тайгерз». Подобные вещи в консервативной Англии редко находят понимание. В итоге, поклонники «Халла» начали проводить акции протеста, забрасывая поле теннисными мячиками. Поведение фанатов вывело из себя импульсивного Ассема Аллама. Бизнесмен решил продать клуб. Тогда и начался период нестабильности.Стив Брюс уходил из команды, когда в его распоряжении находились лишь 13 здоровых игроков. Трансферная кампания де-факто была провалена, владельцы не спешили открывать свои кошельки, а наставник «Халла» не стал оставаться на тонущем корабле.Решение Стива Брюса оказалось верным: «Халл» завершил сезон на 18-м месте, выдав в концовке серию из трёх поражений подряд. По ходу сезона в команде сменились два тренера, порулить «Халлом» успели Майк Фелан (экс-помощник Фергюссона в «МЮ») и Марко Силва (нынешний наставник «Уотфорда»). Спасти команду от вылета было, пожалуй, невозможно.Леониду Слуцкому достался тяжёлый багаж. Естественно, что клуб, только вылетевший из Премьер-Лиги, должен ставить перед собой задачи по скорейшему возвращению. Но на деле «Халл» по своим возможностям совершенно не соответствоал подобным задачам.В межсезонье Леонид Слуцкий так и не получил средства на усиление состава. Трансферная кампания «Халла» получилась внушительной. Клуб приобрёл с десяток игроков, затратив на усиление состава около 19 миллионов евро. Только вот эти покупки полностью покрывались за счёт продаж лидеров. Летом клуб покинули порядка десяти игроков, а «тигры» выручили с трансферов 45 миллионов евро! Остаётся загадкой, почему Слуцкому не было позволено использовать вырученные средства. В результате «Халл» лишился Клюкаса и Магуайера – игроков, которых смело можно было отнесли к числу ключевых. На их место достойных приобретений сделано не было. Самым дорогим новичком команды стал 23-летний Кевин Стюарт из «Ливерпуля», за которого «Халл» заплатил всего 4,5 миллиона евро. Для сравнения, Клюкаса «Суонси» выкупал за 16,30 миллиона евро.Назначение Леонида Слуцкого в «Халл» было встречено неоднозначно. Многие болельщики «тигров» радовались приходу опытного тренера, выигрывавшего чемпионат России. Но среди поклонников команды были и те, кто сомневался в возможностях Слуцкого.Постепенно Леонид Викторович сумел склонить в свою пользу подавляющее большинство болельщиков. В социальных сетях можно найти множество фотографий Слуцкого с фанатами. Он никогда не отказывал им в совместном снимке, всегда с удовольствием общался с болельщиками.Старт сезона получился для «Халл Сити» и Слуцкого вполне удачным. «Тигры» сумели сыграть вничью в гостях с «Астон Виллой», только переместившейся в Чемпионшип из АПЛ. А уже в первом домашнем матче подопечные Слуцкого разгромили «Бёртон Альбион» со счётом 4:1. Далее последовали неприятные поражения от «Вулверхэмптона» (2:3) и Куинз Парк Рейджерс (1:2). Особенно болезненной была неудача в игре с «КПР»: «тигры» вели со счётом 1:0, но умудрились пропустить два мяча в последние 15 минут.Началу разговора о кризисе в команде конец положили игроки «Халла», которые уже в следующем матче разгромили «Болтон» - 4:0. Но после этого ребята Слуцкого выдали очередную неудачную серию, включившую в себя пять матчей без побед. Затем «качели» продолжили раскачиваться: в конце августа «Халл» уничтожил «Бирмингем», победив со счётом 6:1. Тут же «тигры» развили успех гостевой ничьей с «Норвичем» и победой над «Барнсли». К сожалению, победа над «Барнсли» в 13-м туре так и стала последней для «Халла» при Леониде Слуцком. Случилось это ещё 21-го октября. После этого в течение полутора месяцев «тигры» не побеждали. В семи последних турах они набрали всего три очка, после чего с мечтами о возвращении в Премьер-Лигу пришлось расстаться. Более того, теперь «Халл» уже находится всего в трёх очках от зоны вылета. Сменщику Слуцкого (найдётся же отчаянный персонаж, который сунет голову в эту петлю!) придётся непросто: происходящее в команде можно назвать словом «бардак».Одной из причин неудач «Халла» стала эпидемия травм. По ходу сезона в числе травмированных оказались порядка четырёх игроков основы. Учитывая фактическое отсутствие серьёзной трансферной кампании, заменить их было нечем. Сам Слуцкий признавал, что сейчас «тиграм» нужно дотянуть до трансферного окна. В «Халле» уже ждали Ахмеда Мусу, не сыгравшего в нынешнем сезоне ни одного матча за «Лестер». Назывались и другие имена, Слуцкий должен был получить возможность для манёвра, но «Халл» до зимы не дотянул.Отставка Слуцкого не стала неожиданностью. Несмотря на дежурные фразы о полной поддержке тренера со стороны руководства, было понятно, что Леонид Викторович ходит по тонкому краю. Чего можно было ждать, когда команда не выигрывает полтора месяца, а зона вылета теперь находится уже совсем близко? Последним для Слуцкого в качестве тренера «Халла» стал матч «Шеффилдом» 2 декабря. «Тигры» вышли вперёд в первом тайме, потом пропустили дважды, но спаслись на шестой добавленной минуте.Вообще, «Халл» порядком лихорадило. Настоящим «бичом» команды стали концовки. В 6 из 7 последних туров Чемпионшипа «тигры» пропускали после 80-й минуты. С характером у подопечных Слуцкого явно было не в порядке. Так, за сезон они не одержали ни одной волевой победы. Зато «Халл» изрядно веселил болельщиков результативной игрой. В матчах с участием «тигров» забивалось больше всего мячей. В среднем в каждом матче с участием «Халл Сити» зрители видели по 3,5 мяча!Леонид Слуцкий ещё после поражения в позапрошлом туре от «Бристоля» (2:3) признал, что готов к любому решению руководства. Неудачная серия команды слишком затянулась, чтобы не думать об отставке. К тому же, часть болельщиков уже отвернулась от Слуцкого. На трибунах стали звучать призывы к отставке россиянина.Периодически в английской прессе появлялись инсайды о грядущем увольнении Слуцкого. В частности, ESPN сообщала о том, что Леонид Викторович покинет команду уже в понедельник. В итоге решение было принято ещё в воскресенье.Официальное подтверждение отставки появилось в Твиттере «Халл Сити». Даже беглый просмотр комментариев позволяет сделать определённые выводы. Подавляющее большинство болельщиков желает Слуцкому удачи, называя его отличным парнем. В неудачах команды фаны «тигров» винят руководство и владельцев. Огромной популярностью пользуется хэштег “AllamsOut” – «Алламы, на выход!».Действительно, болельщики «Халла» видят главную проблему в действиях египетских владельцев. Те занимают позицию, которая никак не может устраивать фанатов: средства на усиление команды не выделяются, а козлами отпущения становятся тренеры. За полтора года клуб сменил уже трёх тренеров. «Чего можно ждать от команды, когда во главе стоят эти клоуны Алламы?», - вопрошает один из болельщиков на официальной странице клуба в Твиттере.«Леонид неустанно трудился на своём посту и вёл себя очень честно. Работать с ним было удовольствием. К сожалению, результаты команды не улучшились, как мы на то все рассчитывали. В связи с этим мы пришли к согласию о прекращении сотрудничества. Хотел бы поблагодарить Слуцкого и Яровинского за их усилия в «Халле», а также искренне пожелать им всего наилучшего», — прокомментировал уход Слуцкого заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам.Экс-тренера команды поддержал бывший полузащитник «Халла» Кёртис Вудхаус: «Слуцкий был уволен. Не понимаю, как можно было ожидать от человека, что он сможет управлять клубом, который построен на песке. Смените владельца «Халла», который является клоуном. Аллам – аут», – написал Вудхаус в своём твиттере.Со словами поддержки выступил и хавбек «тигров» Дэвид Мейлер: «Хочу поблагодарить тренера за все. Босс, это были замечательные несколько месяцев совместной работы. Простите, что это не сработало так, как мы хотели. Спасибо и удачи в будущем».Отставка Слуцкого наверняка породит очередную волну слухов о новом месте работы Леонида Викторовича. По слухам, Слуцкий является одним из фаворитов на должность главного тренера ФК «Краснодар». В частности, об этом недавно говорил экс-теннисист Евгений Кафельников, являющийся футбольным болельщиком. Но хочется надеется, что Слуцкий найдёт себе вакансию в Англии: уж слишком долго шёл Леонид Викторович к этой работе.