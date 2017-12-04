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Наставник "Оренбурга" назван лучшим тренером ФНЛ в ноябре

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов стал лучшим тренером ноября в ФНЛ, передает официальный сайт лиги.

Федотов набрал 47,5% голосов респондентов. На втором месте расположился наставник "Тамбова" Андрей Талалаев – 36%. Третье место занял тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов – 5,3%. Также, наставник "Оренбурга" признан лучшим и по версии ФНЛ.
Теги: Оренбург Федотов
Сегодня, 11:31
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