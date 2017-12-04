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Томаж Кавчич назначен главным тренером сборной Словении

Томаж Кавчич возглавил сборную Словении, сообщает официальный сайт Футбольного союза страны.

64-летний специалист приступит к обязанностям с 1 января. Контракт с ним заключен до конца отборочного турнира Евро-2020.

Кавчич ранее работал в ряде словенских клубов, а также в Китае.
Теги: Сборная Словении
Сегодня, 21:10
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