Томаж Кавчич назначен главным тренером сборной Словении

Томаж Кавчич возглавил сборную Словении, сообщает официальный сайт Футбольного союза страны.64-летний специалист приступит к обязанностям с 1 января. Контракт с ним заключен до конца отборочного турнира Евро-2020.Кавчич ранее работал в ряде словенских клубов, а также в Китае.