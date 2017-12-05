Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:49
Александр Зинченко: очень переживаю за "Уфу" (1)
Александр Зинченко: очень переживаю за "Уфу" (1)
Вчера, 23:04
Томас Бах: Мутко и чемпионат мира в России? Исполком МОК четко обозначил свою позицию (7)
Томас Бах: Мутко и чемпионат мира в России? Исполком МОК четко обозначил свою позицию (7)
Вчера, 22:30
Мануэль Нойер победил в голосовании за лучшего голкипера мира по версии France Football
Мануэль Нойер победил в голосовании за лучшего голкипера мира по версии France Football
Вчера, 22:26
"Челси" - "Атлетико": стартовые составы
"Челси" - "Атлетико": стартовые составы
Вчера, 22:08
Рашфорд и Лукаку сыграют против ЦСКА с первых минут
Рашфорд и Лукаку сыграют против ЦСКА с первых минут
Вчера, 22:07
ЦСКА назвал состав на матч с "Манчестер Юнайтед" (15)
ЦСКА назвал состав на матч с "Манчестер Юнайтед" (15)
Вчера, 21:28
Стивен Нзонзи: больше не имею отношения к "Севилье"
Стивен Нзонзи: больше не имею отношения к "Севилье"
Вчера, 21:13
В ОАЭ во время матча на поле выехал автомобиль (видео) (2)
В ОАЭ во время матча на поле выехал автомобиль (видео) (2)
Вчера, 20:44
Фаузи Гулам продлил контракт с "Наполи"
Фаузи Гулам продлил контракт с "Наполи"
Вчера, 20:08
ЦСКА уступил "МЮ" в юношеской лиге УЕФА
ЦСКА уступил "МЮ" в юношеской лиге УЕФА
Вчера, 19:46
Андрей Созин: если у ЦСКА появится новый владелец, ему стоит попросить Гинера остаться (7)
Андрей Созин: если у ЦСКА появится новый владелец, ему стоит попросить Гинера остаться (7)
Вчера, 19:26
Федор Смолов: тройка лучших игроков России в 2017 году - Фернандо, Промес и Головин (7)
Федор Смолов: тройка лучших игроков России в 2017 году - Фернандо, Промес и Головин (7)
Вчера, 18:34
Левен Курзава сделал оригинальную прическу (1)
Левен Курзава сделал оригинальную прическу (1)
Вчера, 18:22
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Вчера, 18:15
Адам Лаллана не сыграет со "Спартаком" (2)
Адам Лаллана не сыграет со "Спартаком" (2)
Вчера, 18:06
Около 100 тысяч туристов посетят Екатеринбург во время ЧМ-2018 (1)
Около 100 тысяч туристов посетят Екатеринбург во время ЧМ-2018 (1)
Вчера, 17:30
Павел Колобков: я уверен в волонтерах ЧМ-2018
Павел Колобков: я уверен в волонтерах ЧМ-2018
Вчера, 17:21
Роман Зобнин: очень расстроюсь, если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком (3)
Роман Зобнин: очень расстроюсь, если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком (3)
Вчера, 17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Вчера, 17:01
Алексей Николаев будет судить матч между "Спартаком" и ЦСКА (9)
Алексей Николаев будет судить матч между "Спартаком" и ЦСКА (9)
Вчера, 16:51
Болельщики "Баварии" и "ПСЖ" подрались в Мюнхене
Болельщики "Баварии" и "ПСЖ" подрались в Мюнхене
Вчера, 16:32
Сын Криштиану Роналду назвал Лионеля Месси своим кумиром (фото) (5)
Сын Криштиану Роналду назвал Лионеля Месси своим кумиром (фото) (5)
Александр Зинченко: очень переживаю за "Уфу"
Бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко, ныне выступающий за "Манчестер Сити", рассказал, что по-прежнему следит за игрой башкирской команды.
"Не стал бы говорить, что я был лидером в "Уфе". У нас была команда, очень сплочённый коллектив, который и сейчас есть. Очень за них переживаю и, пользуясь случаем, хочу пожелать им удачи. Очень сильно поддерживаю ребят, смотрю каждую игру. Сейчас "Уфа" хорошо идёт, потому что там есть коллектив. Очень важно, когда есть именно команда, а не отдельные маленькие группы по интересам", - сказал Зинченко в интервью программе "3-й тайм" на YouTube канале "Футбол с Meizu".
"Не стал бы говорить, что я был лидером в "Уфе". У нас была команда, очень сплочённый коллектив, который и сейчас есть. Очень за них переживаю и, пользуясь случаем, хочу пожелать им удачи. Очень сильно поддерживаю ребят, смотрю каждую игру. Сейчас "Уфа" хорошо идёт, потому что там есть коллектив. Очень важно, когда есть именно команда, а не отдельные маленькие группы по интересам", - сказал Зинченко в интервью программе "3-й тайм" на YouTube канале "Футбол с Meizu".
Напечатать
1
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.