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Александр Зинченко: очень переживаю за "Уфу"

Бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко, ныне выступающий за "Манчестер Сити", рассказал, что по-прежнему следит за игрой башкирской команды.

"Не стал бы говорить, что я был лидером в "Уфе". У нас была команда, очень сплочённый коллектив, который и сейчас есть. Очень за них переживаю и, пользуясь случаем, хочу пожелать им удачи. Очень сильно поддерживаю ребят, смотрю каждую игру. Сейчас "Уфа" хорошо идёт, потому что там есть коллектив. Очень важно, когда есть именно команда, а не отдельные маленькие группы по интересам", - сказал Зинченко в интервью программе "3-й тайм" на YouTube канале "Футбол с Meizu".
Теги: Зинченко Манчестер Сити Уфа
Вчера, 23:49
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(1)
№1 Написал: LLM (Вчера, 23:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Херли, возвраайся. Один фик на лавке больше сидишь
Регистрация: 21.02.2017
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