Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки

Во дворе в такие моменты говорят: "Ладно, давайте переделимся". — Evgeny Kustov (@E_Kustov) December 6, 2017

"Спартак" за 50 минут сделал 2 (два) перехвата. Оба - Глушаков. — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2017

7:0. Есть рекорд. Самое крупное поражение российского клуба в Лиге чемпионов. Армейский рекорд 1992 года (0:6 от Марселя) пал. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) December 6, 2017

Лига чемпионов



6 тур



Матч - 1:1



"Ливерпуль" – "Спартак" 7:0



Голы: Коутиньо, 4 (пен), 15, 50, Фирмино, 19, Мане, 48, 76, Салах, 86.

«Спартак» приехал в «Ливерпуль» побеждать и думал, что способен предложить какой-нибудь ответ термоядерной атаке мерсисайдцев, но Мохамед Салах и компания едва не повторили ливерпульский же рекорд Лиги чемпионов. До 0:8 от «Бешикташа» «Спартаку» не хватило всего одного мяча.В концовке 1-го тайма кричалка спартаковских болельщиков, имевших проблемы с проходом на матч (журналист Дмитрий Симонов сообщил, что они пропустили все 3 гола), смотрелась немного нелепо, но о смелом настрое спартаковцев говорил и стартовый состав, и первые минуты. Каррера не стал использовать схему с 5 защитниками (пусть, может, из-за отсутствия Комбарова), а его команда сразу попробовала обозначить, что в футбол играть умеет. Но практика показала, что намного хуже. Играть в футбол с «Ливерпулем» способны немногие команды мира – и это точно не «Спартак».Тем не менее, всё начиналось не так безапелляционно, как пошло дальше. Салах уже не мог откликнуться на подачу, но Джикия зачем-то решил запороть мини-репетицию матча Россия – Египет и начал прихватывать «Фараона» руками. Пенальти судья мог и не давать, но ещё лучше было бы, не хватай Джикия Салаха вообще, тем более что мяч летел мимо. Конечно, писать о «левом» характере 11-метровогоНеобходимость забивать у «Спартака» не отпала, а совсем наоборот, но вместо демонстрации слабости обороны «Ливерпуля» красно-белые показывали полное отсутствие своей. В эпизоде со вторым голом спартаковцы обступили собственную опорную зону, будто Салах являлся источником радиации, к которому было опасно приближаться. Далее Фирмино с Коутньо разыграли всё по-своему фирменно, по-бразильски.Третий гол начался с подставного паса Глушакова на Джикию, ну а давать своими потерями «Ливерпулю» проводить быстрые атаки сходу смерти подобно. Счёт 3:0 установился в дико короткие сроки, после чего «Спартаку» надо было показать умение играть в футбол на фоне останавливающегося соперника.Но Промес (0 выигранных единоборств за матч) не делал себя ближе к хозяйской раздевалке «Энфилда», Адриано чередовал обводки и прорывы с обрезами. В тылах со временем стало более-менее спокойно, но впереди «Спартак» играл тонко, там и рвалось. Стеночки, оставления под удар – всё это не работало. Крайние защитники по понятным причинам не подключались, без Комбарова некому было даже найти голову Зе Луиша в чужой штрафной.То ли дело в свежих силах, то ли в речах Юргена Клоппа, но и 2-й тайм «Ливерпуль» начал мощнейшим образом и забил 2. В твите ниже – примерно всё, что нужно знать об эффективности оборонительной группы спартаковцев.Джеймс Милнер едва успел провести 5 минут на поле после замены Морено, как стал автором двух голевых передач. Александр Селихов чувствовал себя так, как обычно чувствует себя Артём Ребров, приезжая в Санкт-Петербург. Понятно, что команда играет намного слабее и проигрывает не из-за тебя, но голы сыплются и ты ничего не можешь с этим Коутиньо, да ещё и рикошетами от своих.У «Ливерпуля» сегодня действительно «залетело всё», что пошло не туда в Москве. Но здесь вопрос не в том, куда и что летело, а в том, почему такие полёты стали возможны в матче чемпиона России, у которого сейчас снова отличный коллектив и хорошие кондиции.Хотелось написать, что не позорились мы так давненько, но выясняется, что никогда. И больше так не надо – возвращаться в 90-е нам точно не стоит.Нам не нравится, когда наши клубы ставят автобусы и не играют в футбол против грандов, но сегодня «Спартак» показал, что может произойти, если даже не попытаться этого сделать. Неужели наше место там, куда сегодня «Ливерпуль» указал очень благополучной по российским меркам команде? Неужели нас можно рвать вот так, стоит только захотеть?: Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен (Александр-Арнольд, 60), Морено (Милнер, 45+1), Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино (Старридж, 71).: Селихов, Таски, Джикия (Пашалич, 60), Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).: Джикия, 3, Джан, 6, Фернандо, 62.