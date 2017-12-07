Сергей Горлукович: надеюсь, эта игра поможет опуститься Джикии на землю

Бывший игрок "Спартака" Сергей Горлукович высказался о матче красно-белых с "Ливерпулем" (0:7).– А что тут комментировать? Как это назвать? Да никак… Встречались команды совершенно разного уровня. Вот и все. Хотя, конечно, так играть решающие матчи недопустимо. Больше и добавить что-то сложно. К 15-й минуте – 0:3. Все понятно…– Да дело не столько в схеме, сколько в том, что защитники должны четко выполнять свои обязанности. Порой элементарные… Количество защитников здесь роли не играет. Ошибаться в таких ситуациях, знаете ли… Без комментариев, короче.– Не знаю, второй он Игнашевич или третий. Но, надеюсь, эта игра поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь. Знаете, из таких поражений нужно извлекать пользу. Он реально "счастливчик", получил такой бесценный опыт.– Да о чем вы говорите?! Полнейшая безнадега! "Спартак", конечно, играл хорошо. Первые две минуты. А потом все стало на свои места. Совершенно необязательный пенальти. Ошибка Джикии. Человек еще мяч не получил, а он зачем-то фолит. Какие тут еще вопросы?