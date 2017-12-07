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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Горлукович: надеюсь, эта игра поможет опуститься Джикии на землю
Бывший игрок "Спартака" Сергей Горлукович высказался о матче красно-белых с "Ливерпулем" (0:7).
– А что тут комментировать? Как это назвать? Да никак… Встречались команды совершенно разного уровня. Вот и все. Хотя, конечно, так играть решающие матчи недопустимо. Больше и добавить что-то сложно. К 15-й минуте – 0:3. Все понятно…
– Каррера ошибся, сыграв в четыре защитника?
– Да дело не столько в схеме, сколько в том, что защитники должны четко выполнять свои обязанности. Порой элементарные… Количество защитников здесь роли не играет. Ошибаться в таких ситуациях, знаете ли… Без комментариев, короче.
– При этом Джикию называют у нас в России главным открытием сезона и чуть ли не наследником Игнашевича.
– Не знаю, второй он Игнашевич или третий. Но, надеюсь, эта игра поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь. Знаете, из таких поражений нужно извлекать пользу. Он реально "счастливчик", получил такой бесценный опыт.
– По ходу встречи вы хоть немного верили, что красно-белые могут спасти эту игру, как "Севилья" в матче с "Ливерпулем"?
– Да о чем вы говорите?! Полнейшая безнадега! "Спартак", конечно, играл хорошо. Первые две минуты. А потом все стало на свои места. Совершенно необязательный пенальти. Ошибка Джикии. Человек еще мяч не получил, а он зачем-то фолит. Какие тут еще вопросы?
СЭ
– А что тут комментировать? Как это назвать? Да никак… Встречались команды совершенно разного уровня. Вот и все. Хотя, конечно, так играть решающие матчи недопустимо. Больше и добавить что-то сложно. К 15-й минуте – 0:3. Все понятно…
– Каррера ошибся, сыграв в четыре защитника?
– Да дело не столько в схеме, сколько в том, что защитники должны четко выполнять свои обязанности. Порой элементарные… Количество защитников здесь роли не играет. Ошибаться в таких ситуациях, знаете ли… Без комментариев, короче.
– При этом Джикию называют у нас в России главным открытием сезона и чуть ли не наследником Игнашевича.
– Не знаю, второй он Игнашевич или третий. Но, надеюсь, эта игра поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь. Знаете, из таких поражений нужно извлекать пользу. Он реально "счастливчик", получил такой бесценный опыт.
– По ходу встречи вы хоть немного верили, что красно-белые могут спасти эту игру, как "Севилья" в матче с "Ливерпулем"?
– Да о чем вы говорите?! Полнейшая безнадега! "Спартак", конечно, играл хорошо. Первые две минуты. А потом все стало на свои места. Совершенно необязательный пенальти. Ошибка Джикии. Человек еще мяч не получил, а он зачем-то фолит. Какие тут еще вопросы?
СЭ
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