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Искусство с берегов Невы: голы-шедевры Ивановича и Паредеса принесли «Зениту» победу над «Реалом Сосьедад»
«Зенит» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы переиграл «Реал Сосьедад» в гостях со счётом 3:1. При подавляющем территориальном преимуществе хозяев клуб из Санкт-Петербурга здорово использовал свои шансы, а в концовке ещё и подарил зрителям два гола-шедевра. Rusfootball.info – о красивой победе «Зенита» в Сан-Себастьяне.
Матч за первое место
В Лиге Европы в нынешнем розыгрыше плэй-офф будет представлено четыре российских клуба. Еврокубковый сезон среди отечественных команд предстояло закрывать «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга досрочно гарантировал себе выход в следующий раунд, а матч заключительного тура в Сан-Себастьяне превращался в фактическую формальность. Конечно, на кону стояло первое место в квартете L. Но вряд ли эта цель была более важной, нежели успешное окончание зимней программы в Премьер-Лиге.
К шестому туру «Зенит» и «Реал Сосьедад» сформировали огромный отрыв от «Русенборга» и «Вардара». Российский клуб опережал басков на одно очко, поэтому в заключительном матче группового этапа «сине-бело-голубым» было достаточно ничьей, чтобы сохранить за собой первую строчку.
Наставник «Зенита» Роберто Манчини перед вылетом в Сан-Себастьян сообщил, что его подопечные будут играть на победу. Итальянский специалист высоко оценил соперника, но сразу заметил, что «зенитовцы» не будут играть спустя рукава.
Стартовый состав «Зенита» полностью соответствовал обещаниям Манчини. В числе 11 стартовых игроков на роль резервиста претендовал лишь Кристиан Нобоа, который в нынешнем сезоне чаще появляется в матчах Лиги Европы, а не чемпионата России. В остальном тренерский штаб «Зенита» выстаивил практически оптимальный состав, в котором не хватало лишь Паредеса и Мамманы. Любопытно, что и наставник «Реала Сосьедад» со всей серьёзностью отнёсся к заключительному матчу Лиги Европы. В стартовый состав были включены все лидеры баскского клуба.
Для «Зенита» Лига Европы в нынешнем сезоне превратилась в настоящую отдушину. Клуб из Санкт-Петербурга в российском чемпионате уже упустил лидерство и даже отпустил в отрыв «Локомотив». Зато в Лиге Европы «сине-бело-голубые» никаких проблем не испытывают. Аналогичным образом складываются дела в нынешнем сезоне и у «Реала Сосьедад». Баски тоже здорово начали сезон, но затем забуксовали. Перед встречей с «Зенитом» они выдали неприятную серию из нескольких матчей без побед в чемпионате Испании, да ещё и попутно выбыли из Кубка Короля, проиграв одному из представителей низших дивизионов.
Редко, но метко
С первых минут хозяева активно взялись за дело. Футболистам «Зенита» пришлось окопаться в обороне, а выход из защиты в атаку у «сине-бело-голубых» не получался. Гости периодически сбивались на игру на вынос, но Александр Кокорин никак не мог зацепиться за мяч.
Зато соперник то и дело доводил свои атаки до опасного завершения. А на 6-й минуте баскам едва не помог Игорь Смольников. Защитник «Зенита» неуклюже срезал мяч после подачи в собственные ворота, но за гостей сыграла перекладина. Следом Хаби Прието не реализова отличный момент, пробив с острого угла.
На активность хозяев «Зенит» ответил быстрой контратакой. Ригони убежал от центра поля по флангу, но в решающий момент растерялся, так и не покатив мяч в район вратарской. Более того, Ригони ещё и умудрился запутаться с мячом в собственных ногах и выпустил его за лицевую линию.
Вылазка «Зенита» ничуть не сказалась на действиях хозяев. Баски тут же вновь осадили ворота Лодыгина. К середине первого тайма преимущество испанского клуба подтверждала и статистика: 5 к 1 по ударам в сторону ворот.
Атаки «Реала Сосьедад» получилались разнообразными и опасными. Ильярраменди неоднократно «бомбил» ворота Лодыгина с дальних дистанций, Прието, Янузай и Ойарсабаль активно включали фланги, но гостям удавалось справляться с давлением, хоть и не без доли везения и неточности со стороны хозяев. А на 36-й минуте питерцы погрузили трибуны стадиона «Аноэта» в уныние. Ригони промчал по флангу, но теперь уже сделал всё гораздо умнее. Аргентинец сместился в центр и хлёстко пробил низом, Рульи отбил сложный удар перед собой, а Ерохин был первым на добивании. Удар полузащитника «Зенита» от 11-метровой отметки пришёлся почти в центр ворот, Рульи дотянулся до мяча, но свою команду не спас – 0:1!
Самих хозяев эта неудача лишь подстегнула. Баски вполне могли отыграться уже в первой атаке после пропущенного гола. Хозяева провели похожую атаку с мощным ударом по воротам Лодыгина, голкипер «Зенита» отбил мяч, но на добивании игроков «Реала Сосьедад» не оказалось. Ещё до перерыва баски совершили несколько опасных подходов, а в одном из моментов за гостей сыграла штанга, отразившая опасный удар Ойарсабаля с острого угла.
Шедевры гостей
После перерыва баски сразу пошли восстанавливать справедливость. Хозяева вновь активно задействовали правый фланг атаки, на котором кураж поймал Янузай. Вингер «Реала Сосьедад» едва не сравнял счёт на 51-й минуте. Бельгиец сместился в центр и хлёстко пробил в дальний угол, отчаянный прыжок Лодыгина лишь добавил красоты этому моменту. К счастью гостей, мяч прошёл рядом со штангой.
Вскоре «Зенит» напомнил о себе при помощи контратаки. Кокорин на своей половине поля сумел выбраться из под прессинга и сделал точный пас Ригони. Аргентинец протащил мяч и выкатил под удар Кокорину, но форвард «Зенита» пробил в голкипера.
Такой обмен ударами всё же остался за хозяевами. На 58-й минуте Янузай изящным ложным движением обыграл Кришито на своём фланге, после чего прострелил во вратарскую. Лодыгин до мяч дотянулся, но тот предательски попал к Виллиану Жозе, который в борьбе со Смольниковым отправил его в ворота – 1:1.
Роберто Манчини на изменившийся счёт отреагировал двойной заменой – Жирков и Кузяев поменяли Смольникова и Нобоа. Сложно сказать, стали ли замены причиной победы «Зенита», но гости тут же вышли вперёд. Кузяев забросил мяч в штрафную после выноса голкипера басков, а Иванович принял мяч на грудь и ударом через себя пробил точно в дальний угол! Шедевральному голу защитника «Зенита» могли позавидовать даже лучшие форварды – 1:2.
В концовке баски перешли на настоящий штурм, хозяева начали сваливаться на забросы и дальние удары. Со своими выстрелами слишком торопились Канальес и Янузай.
Точку в этом увлекательном матче поставил вышедший на замену Паредес. Вслед за Ивановичем он стал автором ещё одного мини-шедевра. На 84-й минуте Паредес разыграл с Кокориным стенку, после чего с помощью изящного дриблинга обыграл двоих защитников у линии штрафной «Реала Сосьеда», а затем ещё и отправил мяч точно в ворота мимо голкипера – 1:3!
«Зенит» в очном противостоянии с главным конкурентом упрочил своё лидерство в группе. «Ложкой дёгтя» стало лишь поведение гостевых болельщиков, которые в концовке начали жечь пиротехнику. Теперь фанаты «Зенита» рискуют пропустить игры своей команды в плэй-офф Лиги чемпионов.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Матч за первое место
В Лиге Европы в нынешнем розыгрыше плэй-офф будет представлено четыре российских клуба. Еврокубковый сезон среди отечественных команд предстояло закрывать «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга досрочно гарантировал себе выход в следующий раунд, а матч заключительного тура в Сан-Себастьяне превращался в фактическую формальность. Конечно, на кону стояло первое место в квартете L. Но вряд ли эта цель была более важной, нежели успешное окончание зимней программы в Премьер-Лиге.
К шестому туру «Зенит» и «Реал Сосьедад» сформировали огромный отрыв от «Русенборга» и «Вардара». Российский клуб опережал басков на одно очко, поэтому в заключительном матче группового этапа «сине-бело-голубым» было достаточно ничьей, чтобы сохранить за собой первую строчку.
Наставник «Зенита» Роберто Манчини перед вылетом в Сан-Себастьян сообщил, что его подопечные будут играть на победу. Итальянский специалист высоко оценил соперника, но сразу заметил, что «зенитовцы» не будут играть спустя рукава.
Стартовый состав «Зенита» полностью соответствовал обещаниям Манчини. В числе 11 стартовых игроков на роль резервиста претендовал лишь Кристиан Нобоа, который в нынешнем сезоне чаще появляется в матчах Лиги Европы, а не чемпионата России. В остальном тренерский штаб «Зенита» выстаивил практически оптимальный состав, в котором не хватало лишь Паредеса и Мамманы. Любопытно, что и наставник «Реала Сосьедад» со всей серьёзностью отнёсся к заключительному матчу Лиги Европы. В стартовый состав были включены все лидеры баскского клуба.
Для «Зенита» Лига Европы в нынешнем сезоне превратилась в настоящую отдушину. Клуб из Санкт-Петербурга в российском чемпионате уже упустил лидерство и даже отпустил в отрыв «Локомотив». Зато в Лиге Европы «сине-бело-голубые» никаких проблем не испытывают. Аналогичным образом складываются дела в нынешнем сезоне и у «Реала Сосьедад». Баски тоже здорово начали сезон, но затем забуксовали. Перед встречей с «Зенитом» они выдали неприятную серию из нескольких матчей без побед в чемпионате Испании, да ещё и попутно выбыли из Кубка Короля, проиграв одному из представителей низших дивизионов.
Редко, но метко
С первых минут хозяева активно взялись за дело. Футболистам «Зенита» пришлось окопаться в обороне, а выход из защиты в атаку у «сине-бело-голубых» не получался. Гости периодически сбивались на игру на вынос, но Александр Кокорин никак не мог зацепиться за мяч.
Зато соперник то и дело доводил свои атаки до опасного завершения. А на 6-й минуте баскам едва не помог Игорь Смольников. Защитник «Зенита» неуклюже срезал мяч после подачи в собственные ворота, но за гостей сыграла перекладина. Следом Хаби Прието не реализова отличный момент, пробив с острого угла.
На активность хозяев «Зенит» ответил быстрой контратакой. Ригони убежал от центра поля по флангу, но в решающий момент растерялся, так и не покатив мяч в район вратарской. Более того, Ригони ещё и умудрился запутаться с мячом в собственных ногах и выпустил его за лицевую линию.
Вылазка «Зенита» ничуть не сказалась на действиях хозяев. Баски тут же вновь осадили ворота Лодыгина. К середине первого тайма преимущество испанского клуба подтверждала и статистика: 5 к 1 по ударам в сторону ворот.
Атаки «Реала Сосьедад» получилались разнообразными и опасными. Ильярраменди неоднократно «бомбил» ворота Лодыгина с дальних дистанций, Прието, Янузай и Ойарсабаль активно включали фланги, но гостям удавалось справляться с давлением, хоть и не без доли везения и неточности со стороны хозяев. А на 36-й минуте питерцы погрузили трибуны стадиона «Аноэта» в уныние. Ригони промчал по флангу, но теперь уже сделал всё гораздо умнее. Аргентинец сместился в центр и хлёстко пробил низом, Рульи отбил сложный удар перед собой, а Ерохин был первым на добивании. Удар полузащитника «Зенита» от 11-метровой отметки пришёлся почти в центр ворот, Рульи дотянулся до мяча, но свою команду не спас – 0:1!
Самих хозяев эта неудача лишь подстегнула. Баски вполне могли отыграться уже в первой атаке после пропущенного гола. Хозяева провели похожую атаку с мощным ударом по воротам Лодыгина, голкипер «Зенита» отбил мяч, но на добивании игроков «Реала Сосьедад» не оказалось. Ещё до перерыва баски совершили несколько опасных подходов, а в одном из моментов за гостей сыграла штанга, отразившая опасный удар Ойарсабаля с острого угла.
Шедевры гостей
После перерыва баски сразу пошли восстанавливать справедливость. Хозяева вновь активно задействовали правый фланг атаки, на котором кураж поймал Янузай. Вингер «Реала Сосьедад» едва не сравнял счёт на 51-й минуте. Бельгиец сместился в центр и хлёстко пробил в дальний угол, отчаянный прыжок Лодыгина лишь добавил красоты этому моменту. К счастью гостей, мяч прошёл рядом со штангой.
Вскоре «Зенит» напомнил о себе при помощи контратаки. Кокорин на своей половине поля сумел выбраться из под прессинга и сделал точный пас Ригони. Аргентинец протащил мяч и выкатил под удар Кокорину, но форвард «Зенита» пробил в голкипера.
Такой обмен ударами всё же остался за хозяевами. На 58-й минуте Янузай изящным ложным движением обыграл Кришито на своём фланге, после чего прострелил во вратарскую. Лодыгин до мяч дотянулся, но тот предательски попал к Виллиану Жозе, который в борьбе со Смольниковым отправил его в ворота – 1:1.
Роберто Манчини на изменившийся счёт отреагировал двойной заменой – Жирков и Кузяев поменяли Смольникова и Нобоа. Сложно сказать, стали ли замены причиной победы «Зенита», но гости тут же вышли вперёд. Кузяев забросил мяч в штрафную после выноса голкипера басков, а Иванович принял мяч на грудь и ударом через себя пробил точно в дальний угол! Шедевральному голу защитника «Зенита» могли позавидовать даже лучшие форварды – 1:2.
В концовке баски перешли на настоящий штурм, хозяева начали сваливаться на забросы и дальние удары. Со своими выстрелами слишком торопились Канальес и Янузай.
Точку в этом увлекательном матче поставил вышедший на замену Паредес. Вслед за Ивановичем он стал автором ещё одного мини-шедевра. На 84-й минуте Паредес разыграл с Кокориным стенку, после чего с помощью изящного дриблинга обыграл двоих защитников у линии штрафной «Реала Сосьеда», а затем ещё и отправил мяч точно в ворота мимо голкипера – 1:3!
«Зенит» в очном противостоянии с главным конкурентом упрочил своё лидерство в группе. «Ложкой дёгтя» стало лишь поведение гостевых болельщиков, которые в концовке начали жечь пиротехнику. Теперь фанаты «Зенита» рискуют пропустить игры своей команды в плэй-офф Лиги чемпионов.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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