Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Украины может сыграть с Египтом и Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах по проведению товарищеских матчей.

- Пока все находится в стадии переговоров, которые стараюсь держать под контролем. Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберемся в Саудовскую Аравию и там проведем спарринг с еще одним участником чемпионата мира - местной национальной командой.

Предварительная договоренность уже достигнута, но теперь все будет зависеть от того, как пройдут переговоры между федерациями стран. На следующей неделе, думаю, многое прояснится.

- На матче "Шахтера" с "Ман Сити" был и наставник сборной Турции Луческу. С ним вы тоже общались?

- Да, мы тоже обсудили перспективу проведения спарринга, хотя с турками Украина может встретиться в Лиге наций, – передает слова Шевченко "Команда №1".
Теги: Сборная Украины Шевченко
Сегодня, 09:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.