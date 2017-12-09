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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
06:36
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
Вчера, 23:42
Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи (1)
Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи (1)
Молодежка ЦСКА спаслась от поражения в матче со "Спартаком"
В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА в концовке игры со "Спартаком" сравнял счет и ушел от поражения.
Молодежное первенство. 20 тур
"Спартак" – ЦСКА - 1:1
Голы: Петрунин, 70, Леонов, 90+3
"Спартак": Максименко, Красильниченко, Воропаев, Феофилактов, Петрунин, Рудковский, Игнатов, Цыганков (Володкин, 80), Прошляков (Мазуров, 84), Никулин (Бакаев, 69), Руденко
ЦСКА: Кырнац, Козлов, Станисавлевич, Матвийчук, Анисимов, Леонов, Пухов (Мацхарашвили, 86), Тикнизян (Волков, 82), Хосонов, Олейников, Жамалетдинов (Жиронкин, 46)
Предупреждения: Козлов, 55, Бакаев, 80
Удаления: Мазуров, 90+2
Молодежное первенство. 20 тур
"Спартак" – ЦСКА - 1:1
Голы: Петрунин, 70, Леонов, 90+3
"Спартак": Максименко, Красильниченко, Воропаев, Феофилактов, Петрунин, Рудковский, Игнатов, Цыганков (Володкин, 80), Прошляков (Мазуров, 84), Никулин (Бакаев, 69), Руденко
ЦСКА: Кырнац, Козлов, Станисавлевич, Матвийчук, Анисимов, Леонов, Пухов (Мацхарашвили, 86), Тикнизян (Волков, 82), Хосонов, Олейников, Жамалетдинов (Жиронкин, 46)
Предупреждения: Козлов, 55, Бакаев, 80
Удаления: Мазуров, 90+2
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