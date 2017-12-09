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Молодежка ЦСКА спаслась от поражения в матче со "Спартаком"

В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА в концовке игры со "Спартаком" сравнял счет и ушел от поражения.

Молодежное первенство. 20 тур

"Спартак" – ЦСКА - 1:1

Голы: Петрунин, 70, Леонов, 90+3

"Спартак": Максименко, Красильниченко, Воропаев, Феофилактов, Петрунин, Рудковский, Игнатов, Цыганков (Володкин, 80), Прошляков (Мазуров, 84), Никулин (Бакаев, 69), Руденко

ЦСКА: Кырнац, Козлов, Станисавлевич, Матвийчук, Анисимов, Леонов, Пухов (Мацхарашвили, 86), Тикнизян (Волков, 82), Хосонов, Олейников, Жамалетдинов (Жиронкин, 46)

Предупреждения: Козлов, 55, Бакаев, 80

Удаления: Мазуров, 90+2
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 15:24
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