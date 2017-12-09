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Канунников и Азмун сыграют против "СКА-Хабаровск" с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура премьер-лиги между "Рубином" и "СКА-Хабаровск".

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Азмун.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, Карасев, Маркович.
Теги: Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Рубин»
4 заща и 3 опорника +2 древесины в нападении. Вся надежда на левый пеналь или дичайший автогол.
Регистрация: 18.02.2013
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