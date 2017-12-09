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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Алексей Поддубский: жена Баляйкина перед смертью попросила его сыграть в этом матче
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 20-го тура против "Рубина" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что по сравнению с первой встречей ничего не изменилось.
- Что изменилось по сравнению с матчем первого круга?
- По той игре ничейный результат был закономерным, мы не удержали победу, казанцы сравняли. По сравнению с первой встречей ничего не изменилось.
- Вчера в семье Евгения Баляйкина произошло горе, у него умерла жена…
- Женя вчера сообщил прискорбную новость. Жена перед смертью попросила его сыграть в этом матче. Но сегодня он позвонил и сказал, что сыграть не сможет.
Напомним, вчера у футболиста умерла жена.
- Что изменилось по сравнению с матчем первого круга?
- По той игре ничейный результат был закономерным, мы не удержали победу, казанцы сравняли. По сравнению с первой встречей ничего не изменилось.
- Вчера в семье Евгения Баляйкина произошло горе, у него умерла жена…
- Женя вчера сообщил прискорбную новость. Жена перед смертью попросила его сыграть в этом матче. Но сегодня он позвонил и сказал, что сыграть не сможет.
Напомним, вчера у футболиста умерла жена.
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