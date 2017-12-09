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Алексей Поддубский: жена Баляйкина перед смертью попросила его сыграть в этом матче

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 20-го тура против "Рубина" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что по сравнению с первой встречей ничего не изменилось.

- Что изменилось по сравнению с матчем первого круга?

- По той игре ничейный результат был закономерным, мы не удержали победу, казанцы сравняли. По сравнению с первой встречей ничего не изменилось.

- Вчера в семье Евгения Баляйкина произошло горе, у него умерла жена…

- Женя вчера сообщил прискорбную новость. Жена перед смертью попросила его сыграть в этом матче. Но сегодня он позвонил и сказал, что сыграть не сможет.

Напомним, вчера у футболиста умерла жена.
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Рубин
Сегодня, 16:38
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