Алексей Поддубский: жена Баляйкина перед смертью попросила его сыграть в этом матче

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 20-го тура против "Рубина" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что по сравнению с первой встречей ничего не изменилось.- По той игре ничейный результат был закономерным, мы не удержали победу, казанцы сравняли. По сравнению с первой встречей ничего не изменилось.- Женя вчера сообщил прискорбную новость. Жена перед смертью попросила его сыграть в этом матче. Но сегодня он позвонил и сказал, что сыграть не сможет.Напомним, вчера у футболиста умерла жена.