Футболисты "Рубина" и "СКА-Хабаровск" поддержали Евгения Баляйкина перед матчем

Футболисты "Рубина" и "СКА-Хабаровск" вышли на матч 20-го тура чемпионата России в футболках в поддержку полузащитника хабаровчан Евгения Баляйкина.Игроки вышли на поле в майках с надписью "Женя, мы с тобой".Напомним, ранее стало известно, что ушла из жизни супруга футболиста Софья. Это произошло после тяжелой болезни.