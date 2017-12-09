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Футболисты "Рубина" и "СКА-Хабаровск" поддержали Евгения Баляйкина перед матчем

Футболисты "Рубина" и "СКА-Хабаровск" вышли на матч 20-го тура чемпионата России в футболках в поддержку полузащитника хабаровчан Евгения Баляйкина.

Игроки вышли на поле в майках с надписью "Женя, мы с тобой".

Напомним, ранее стало известно, что ушла из жизни супруга футболиста Софья. Это произошло после тяжелой болезни.
Теги: Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 16:43
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