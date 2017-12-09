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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
06:36
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
Вчера, 23:42
Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи (1)
Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи (1)
Футболисты "Рубина" и "СКА-Хабаровск" поддержали Евгения Баляйкина перед матчем
Футболисты "Рубина" и "СКА-Хабаровск" вышли на матч 20-го тура чемпионата России в футболках в поддержку полузащитника хабаровчан Евгения Баляйкина.
Игроки вышли на поле в майках с надписью "Женя, мы с тобой".
Напомним, ранее стало известно, что ушла из жизни супруга футболиста Софья. Это произошло после тяжелой болезни.
Игроки вышли на поле в майках с надписью "Женя, мы с тобой".
Напомним, ранее стало известно, что ушла из жизни супруга футболиста Софья. Это произошло после тяжелой болезни.
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