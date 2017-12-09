Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
06:36
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
Курбан Бердыев считает, что долги в "Рубине" не влияют на игру команды
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 20-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" отметил, что финансовые проблемы не влияют на игру казанцев.
– Думаю, что ребята – профессионалы, и меня это радует. На тренировках и игре команды это не отражается. Погодные условия? Не было никаких изменений. В одинаковых условиях готовились – в одинаковых условиях будем играть", - сказал Бердыев.
– Думаю, что ребята – профессионалы, и меня это радует. На тренировках и игре команды это не отражается. Погодные условия? Не было никаких изменений. В одинаковых условиях готовились – в одинаковых условиях будем играть", - сказал Бердыев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.