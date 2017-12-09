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Курбан Бердыев считает, что долги в "Рубине" не влияют на игру команды

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 20-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" отметил, что финансовые проблемы не влияют на игру казанцев.

– Думаю, что ребята – профессионалы, и меня это радует. На тренировках и игре команды это не отражается. Погодные условия? Не было никаких изменений. В одинаковых условиях готовились – в одинаковых условиях будем играть", - сказал Бердыев.
Теги: Бердыев Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 16:48
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