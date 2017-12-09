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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
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Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Алексей Поддубский: не было никаких особых напрягов со стороны "Рубина"
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Рубина" (1:3).
– Очень легко пропустили голы. Не было никаких особых напрягов со стороны "Рубина". У нас есть большие проблемы с составом, много травмированных.
– Что не получилось по итогам 20-и туров?
– К сожалению, находимся на последнем месте. Нам не хватает опыта. Были хорошие игры, где вели в счете, но упускали победы на последних минутах.
– Очень легко пропустили голы. Не было никаких особых напрягов со стороны "Рубина". У нас есть большие проблемы с составом, много травмированных.
– Что не получилось по итогам 20-и туров?
– К сожалению, находимся на последнем месте. Нам не хватает опыта. Были хорошие игры, где вели в счете, но упускали победы на последних минутах.
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