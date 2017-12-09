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Алексей Поддубский: не было никаких особых напрягов со стороны "Рубина"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Рубина" (1:3).

– Очень легко пропустили голы. Не было никаких особых напрягов со стороны "Рубина". У нас есть большие проблемы с составом, много травмированных.

– Что не получилось по итогам 20-и туров?

– К сожалению, находимся на последнем месте. Нам не хватает опыта. Были хорошие игры, где вели в счете, но упускали победы на последних минутах.
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Рубин
Сегодня, 18:41
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