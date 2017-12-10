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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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Понтус Вернблум: "Спартак" - ЦСКА - главное противостояние в российском футболе

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что в дерби каждый из соперников готов на все, чтобы победить.

"Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить", – цитирует Вернблума пресс-служба клуба.
Теги: Вернблум ЦСКА Спартак
Сегодня, 10:50
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30
(4)
№30 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Спартак тоже любил в 1978-м.

???????????????


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№29 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:58) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Цитата: sssh53
Скорее Москва огребет от Питерских ГБэшников и уйдет в туман)

Ты откуда?

Я из Москвы, но куча родни в Питере и очень город люблю. Спартак тоже любил в 1978-м. Они тогда правда с Бесковым были великой командой. А сейчас не знаю. Да и футбол какой-то несуразный стал. Немощный и продажный
Регистрация: 23.09.2008
№28 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
красношекое вечнопистящее деревенское чепушило,

Колхозный рупор Тарасовки)
Регистрация: 24.04.2009
№27 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Пока в спартаке не появилось красношекое вечнопистящее деревенское чепушило

дак аршавин же не играл за нас!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№26 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 11:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не России, а местнячкового пошиба.


че ты гонишь, это для вас матч со Спартаком - игра года, как и для остальных пердивных команд… смысл выступления, которых не вылететь и дать бой Спартаку, вылет вам не грозит, но комплекс остался и останется по привычке..
Регистрация: 17.07.2014
№25 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Скорее Москва огребет от Питерских ГБэшников и уйдет в туман)

Ты откуда?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№24 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:50) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Цитата: sssh53
Ну как только столица переместиться из Москвы

Скорее Ленинград затопит

Скорее Москва огребет от Питерских ГБэшников и уйдет в туман)
Регистрация: 23.09.2008
№23 Написал: Крикс Новосибирск (Сегодня, 11:49) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да,это так.И пусть победит сильнейший. sunglasses
Регистрация: 4.11.2016
№22 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Ну как только столица переместиться из Москвы

Скорее Ленинград затопит


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№21 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: tiki
а Фернандо не сойдет? (если не брать защей

Я не имею ввиду,умеющих играть,а умеющих ответить,припугнуть.Таких сейчас нет.Помню,лет двадцать пять назад,Бубнова кто-то обыграл,он его свалил в штрафной СПЕЦИАЛЬНО,а комментатор сказал-Да,от Бубнова хрен уйдёшь.Вот это я понимаю

ну Глушак вечно лезет (даже когда не нужно)
Адриано
но я понял о каком уровне "припугнуть" разговор

Цитата: sssh53
Цитата: Arien_Allan_Beck
Цитата: Blessing
Не России, а местнячкового пошиба.

Видимо тебе забыли рассказать о всех дерби которые есть у наших клубов. Дерби в прямом смысле этого слова. Этим дерби столько лет уже что даже мой дед смог бы тебе истории об них рассказать. Спартак М - ЦСКА, Спартак М - Динамо М, Спартак М - Динамо К. С киевлянами там дерби всея союз. 2/3 континета так сказать. В уефа до сих пор как о кошмаре думают представляя вариант при котором Динамо К и Спартак М будут играть ЛЧ и пересекуться.
А проще говоря Ютуб в помощь.
А с Вами в любой момент ситуация измениться власть переселиться из Питера в другой город и дерби спадет. Так уже было и так будет.

Ну как только столица переместиться из Москвы то и Спартаку и ЦСКА настанет большой крендец. Работает Россия, а деньги считают в Москве

да мы тут только и ждем что б вся "власть" свалила


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№20 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:33) #
  • -4
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online

Цитата: Arien_Allan_Beck
Цитата: Blessing
Не России, а местнячкового пошиба.

Видимо тебе забыли рассказать о всех дерби которые есть у наших клубов. Дерби в прямом смысле этого слова. Этим дерби столько лет уже что даже мой дед смог бы тебе истории об них рассказать. Спартак М - ЦСКА, Спартак М - Динамо М, Спартак М - Динамо К. С киевлянами там дерби всея союз. 2/3 континета так сказать. В уефа до сих пор как о кошмаре думают представляя вариант при котором Динамо К и Спартак М будут играть ЛЧ и пересекуться.
А проще говоря Ютуб в помощь.
А с Вами в любой момент ситуация измениться власть переселиться из Питера в другой город и дерби спадет. Так уже было и так будет.

Ну как только столица переместиться из Москвы то и Спартаку и ЦСКА настанет большой крендец. Работает Россия, а деньги считают в Москве
Регистрация: 23.09.2008
№19 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (3)

сто пудов


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№18 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
Цитата: tiki
они там хотя бы играли

Ну если это так называется, то пожалуйста. Теперь в истории.
Пока в спартаке не появилось красношекое вечнопистящее деревенское чепушило, к нему и относились нормально.

ну это уже личностное
я даже помню как он говорил про Армейские корни.И что В ЖИЗНИ в Спартак не перейдет
а если адекватно - Спартак все таки там играл же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№17 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:32) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а Фернандо не сойдет? (если не брать защей

Я не имею ввиду,умеющих играть,а умеющих ответить,припугнуть.Таких сейчас нет.Помню,лет двадцать пять назад,Бубнова кто-то обыграл,он его свалил в штрафной СПЕЦИАЛЬНО,а комментатор сказал-Да,от Бубнова хрен уйдёшь.Вот это я понимаю


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№16 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не России, а местнячкового пошиба.

Видимо тебе забыли рассказать о всех дерби которые есть у наших клубов. Дерби в прямом смысле этого слова. Этим дерби столько лет уже что даже мой дед смог бы тебе истории об них рассказать. Спартак М - ЦСКА, Спартак М - Динамо М, Спартак М - Динамо К. С киевлянами там дерби всея союз. 2/3 континета так сказать. В уефа до сих пор как о кошмаре думают представляя вариант при котором Динамо К и Спартак М будут играть ЛЧ и пересекуться.
А проще говоря Ютуб в помощь.
А с Вами в любой момент ситуация измениться власть переселиться из Питера в другой город и дерби спадет. Так уже было и так будет.


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№15 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:29) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
они там хотя бы играли

Ну если это так называется, то пожалуйста. Теперь в истории.
Пока в спартаке не появилось красношекое вечнопистящее деревенское чепушило, к нему и относились нормально.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
Отпустило от 7-0 ?

...но ноги всё равно колесом. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: tiki
не опускайся до уровня школоты или имбецила

Вы-то разве не знаете,что он-один из них?
А по теме-жаль,что сейчас у нас нет условного Горлуковича или Бубнова,а у ЦСКА-есть

а Фернандо не сойдет? (если не брать защей)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: spiri (Сегодня, 11:27) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А Понтус-главный в этом Противостоянии!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№11 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
не опускайся до уровня школоты или имбецила

Вы-то разве не знаете,что он-один из них?
А по теме-жаль,что сейчас у нас нет условного Горлуковича или Бубнова,а у ЦСКА-есть


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:19) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
Цитата: К.А.
одной фразой взорвал духовки запитерастам...

Отпустило от 7-0 ? Рекордсмены

ну и смысл злорадствовать?это как на тему Игоря
они там хотя бы играли
да, даже у нас были проблемы с кадрами, а сыграли лучше
было много злорадства со стороны Спартака
но ведь там не все такие.и не опускайся до уровня школоты или имбецила


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:18) #
  • -3
  •  (11)
online

Московское дерби купленных чемпионов знаменитых позорищем в Европе
Регистрация: 23.09.2008
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 11:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
да главное ,зачем заострят то?
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
одной фразой взорвал духовки запитерастам...

Отпустило от 7-0 ? Рекордсмены


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:10) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Не России, а местнячкового пошиба.

в каком плане?это реально дерби в прямом смысле слова
рубилово
где даже в разных кондициях игроки тупо убивают и себя и других
вы то всплыли не так то давно же
да и плюс дерби - мы из одного Великого города


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лазурным это расскажи!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
одной фразой взорвал духовки запитерастам...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:03) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Не России, а местнячкового пошиба.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 10:54) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
абсолютли) как бы не доказывала обратное одна голубая компашка...
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:52) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
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