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Константин Лепехин: статистика Заболотного говорит, что это не тот футболист, который должен усиливать "Зенит"

Константин Лепехин: статистика Заболотного говорит, что это не тот футболист, который должен усиливать "Зенит" Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост начальника брянского "Динамо", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 20-го тура Премьер-Лиги против "Ахмата" (0:0), переходе в команду форварда "Тосно" Антона Заболотного и жеребьёвку Лиги Европы.

- О минувшей игре:

Даже не могу оценить качество футбола. Первое, что приходит в голову - чемоданное настроение игроков. Матч был не очень зрелищный. Что касается промаха Александра Кокорина, то такое случается и с великими футболистами, но, на самом деле, не забить было сложнее, чем забить.

В целом, "Зенит" очень нестабильно выступает в чемпионате, вопросов всё больше ко всей команде. Учитывая потенциал команды и силу клуба, конечно, не очень выразительно смотрится коллектив даже когда побеждает. Какие-то проблемы однозначно есть. Вероятно, чтобы считаться топ-клубом в России и бороться за чемпионство, прикладываемых усилий хватает, но для уверенных побед на постоянной основе нужно что-то большее.

- О турнирной таблице и отрыве "Локомотива" в 8 очков:

Если "Зенит" будет играть с такими же перепадами, как в концовке, а "Спартак" с такими же, как в начале сезона, то 8 очков - это большое отставание. Однако мне кажется, что за зиму очень многое поменяется и борьба будет идти до конца сезона.

- Об изменениях в зимнее трансферное окно:

Думаю, тренерский мостик питерцев останется без изменений. Манчини неоднократно доказывал свою состоятельность и оценивать его по полугодичной работе в "Зените" неправильно. Думаю, он попросит усиления состава или разберётся с теми игроками, с которыми ещё не разобрался. Все футболисты говорят, что хотят и готовы играть всегда, но задача главного тренера - определить тех, кто действительно готов и мотивирован.

- О переходе Заболотного и вероятном уходе Артёма Дзюбы:

Трансферную политику всегда сложно определить и предугадать, особенно в России. "Зенит" последние лет 10 приобретает топовых российских футболистов, лучших, но переходя в клуб они теряют мотивацию и клуб вновь вынужден искать лучших россиян. Поэтому нам сложно о чём-то говорить, главное для болельщиков - хорошая игра и результат.

За Заболотным я следил не очень внимательно, но статистика в 19 матчей и 4 гола говорит о том, что это не тот футболист, который должен усиливать "Зенит".

- О соперничестве с "Селтиком" в Лиге Европы:

Любая команда в Лиге Европы "Зениту" по зубам и по силам. В этом турнире в любом случае топовый европейский клуб участвовать не будет, а "Зенит" - крепкий коллектив, способный в ЛЕ победить любого.
Теги: Лепехин Зенит Ахмат Заболотный Кокорин
Вчера, 23:10
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(0)
№5 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 23:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мы все деревья соберём в округе....но форварда так и не получим.. Карма блеать такая!
Регистрация: 24.04.2009
№4 Написал: PanoV СПб (Вчера, 23:38) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Абсолютно согласен.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: fd65 (Вчера, 23:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Глас вопиющего в стане неадекватов......
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 23:27) #
  • +1
  •  (1)
online

А Дзюба не умеющий бегать и Кокорин, который с метра не забивает прямо супер игроки. Этот хоть старатьбся будет
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 23:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну если Арсенал,Атлетико и еще пара не топ клубы то что тогда топ.
Регистрация: 24.05.2017
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