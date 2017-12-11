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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Лепехин: статистика Заболотного говорит, что это не тот футболист, который должен усиливать "Зенит"
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост начальника брянского "Динамо", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 20-го тура Премьер-Лиги против "Ахмата" (0:0), переходе в команду форварда "Тосно" Антона Заболотного и жеребьёвку Лиги Европы.
- О минувшей игре:
Даже не могу оценить качество футбола. Первое, что приходит в голову - чемоданное настроение игроков. Матч был не очень зрелищный. Что касается промаха Александра Кокорина, то такое случается и с великими футболистами, но, на самом деле, не забить было сложнее, чем забить.
В целом, "Зенит" очень нестабильно выступает в чемпионате, вопросов всё больше ко всей команде. Учитывая потенциал команды и силу клуба, конечно, не очень выразительно смотрится коллектив даже когда побеждает. Какие-то проблемы однозначно есть. Вероятно, чтобы считаться топ-клубом в России и бороться за чемпионство, прикладываемых усилий хватает, но для уверенных побед на постоянной основе нужно что-то большее.
- О турнирной таблице и отрыве "Локомотива" в 8 очков:
Если "Зенит" будет играть с такими же перепадами, как в концовке, а "Спартак" с такими же, как в начале сезона, то 8 очков - это большое отставание. Однако мне кажется, что за зиму очень многое поменяется и борьба будет идти до конца сезона.
- Об изменениях в зимнее трансферное окно:
Думаю, тренерский мостик питерцев останется без изменений. Манчини неоднократно доказывал свою состоятельность и оценивать его по полугодичной работе в "Зените" неправильно. Думаю, он попросит усиления состава или разберётся с теми игроками, с которыми ещё не разобрался. Все футболисты говорят, что хотят и готовы играть всегда, но задача главного тренера - определить тех, кто действительно готов и мотивирован.
- О переходе Заболотного и вероятном уходе Артёма Дзюбы:
Трансферную политику всегда сложно определить и предугадать, особенно в России. "Зенит" последние лет 10 приобретает топовых российских футболистов, лучших, но переходя в клуб они теряют мотивацию и клуб вновь вынужден искать лучших россиян. Поэтому нам сложно о чём-то говорить, главное для болельщиков - хорошая игра и результат.
За Заболотным я следил не очень внимательно, но статистика в 19 матчей и 4 гола говорит о том, что это не тот футболист, который должен усиливать "Зенит".
- О соперничестве с "Селтиком" в Лиге Европы:
Любая команда в Лиге Европы "Зениту" по зубам и по силам. В этом турнире в любом случае топовый европейский клуб участвовать не будет, а "Зенит" - крепкий коллектив, способный в ЛЕ победить любого.
- О минувшей игре:
Даже не могу оценить качество футбола. Первое, что приходит в голову - чемоданное настроение игроков. Матч был не очень зрелищный. Что касается промаха Александра Кокорина, то такое случается и с великими футболистами, но, на самом деле, не забить было сложнее, чем забить.
В целом, "Зенит" очень нестабильно выступает в чемпионате, вопросов всё больше ко всей команде. Учитывая потенциал команды и силу клуба, конечно, не очень выразительно смотрится коллектив даже когда побеждает. Какие-то проблемы однозначно есть. Вероятно, чтобы считаться топ-клубом в России и бороться за чемпионство, прикладываемых усилий хватает, но для уверенных побед на постоянной основе нужно что-то большее.
- О турнирной таблице и отрыве "Локомотива" в 8 очков:
Если "Зенит" будет играть с такими же перепадами, как в концовке, а "Спартак" с такими же, как в начале сезона, то 8 очков - это большое отставание. Однако мне кажется, что за зиму очень многое поменяется и борьба будет идти до конца сезона.
- Об изменениях в зимнее трансферное окно:
Думаю, тренерский мостик питерцев останется без изменений. Манчини неоднократно доказывал свою состоятельность и оценивать его по полугодичной работе в "Зените" неправильно. Думаю, он попросит усиления состава или разберётся с теми игроками, с которыми ещё не разобрался. Все футболисты говорят, что хотят и готовы играть всегда, но задача главного тренера - определить тех, кто действительно готов и мотивирован.
- О переходе Заболотного и вероятном уходе Артёма Дзюбы:
Трансферную политику всегда сложно определить и предугадать, особенно в России. "Зенит" последние лет 10 приобретает топовых российских футболистов, лучших, но переходя в клуб они теряют мотивацию и клуб вновь вынужден искать лучших россиян. Поэтому нам сложно о чём-то говорить, главное для болельщиков - хорошая игра и результат.
За Заболотным я следил не очень внимательно, но статистика в 19 матчей и 4 гола говорит о том, что это не тот футболист, который должен усиливать "Зенит".
- О соперничестве с "Селтиком" в Лиге Европы:
Любая команда в Лиге Европы "Зениту" по зубам и по силам. В этом турнире в любом случае топовый европейский клуб участвовать не будет, а "Зенит" - крепкий коллектив, способный в ЛЕ победить любого.
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