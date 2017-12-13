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Ярослав Годзюр признан лучшим игроком "Урала" в ноябре

Вратарь "Урала" Ярослав Годзюр признан лучшим игроком екатеринбуржцев в ноябре и декабре.

"Приятно, что поклонники нашего клуба вновь отметили мою игру. В моей коллекции уже есть два "шмеля". Очень ценю эти подарки. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас в любых погодных условиях.

В последних матчах мы не смогли порадовать их победами. Постараемся сделать это в весенней части чемпионата", – передает слова Годзюра пресс-служба "Урала".
Теги: Годзюр Урал
Сегодня, 14:36
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