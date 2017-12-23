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Матиас Краневиттер: незнание русского языка все осложняет

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, как происходил его переход в стан сине-бело-голубых.

"Переговоры с "Зенитом" длились несколько недель. Я не сразу принял решение, потому что комфортно чувствовал себя в "Атлетико". Но мне очень хотелось играть. Наверное, претендентов на мою позицию хватало. Мне было бы трудно преодолеть такую конкуренцию. Не хотелось наступать на те же грабли, когда я вынужден был больше смотреть футбол со скамейки запасных.

Моя цель заключалась в том, чтобы играть, бороться за место в составе "Зенита", а это автоматически позволяет стать кандидатом в сборную Аргентины. У "Зенита" сильный состав, и каждый день нужно доказывать самому себе и тренерскому штабу, что я достоин выходить на поле с первых минут. Этим я и занимался. Сейчас я доволен собой.

Разумеется, на принятие решения о переходе в "Зенит" повлиял тот факт, что в клубе много аргентинцев. Некоторые из них, как и я, играли за "Ривер Плейт". Я слышал о них, но мы никогда не общались. Думаю, нам нужно заняться изучением русского, потому что незнание языка всё осложняет. Постепенно мы будем учиться.

Если говорить о жизни в России, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живём очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе", - цитирует Краневиттера RT.
Теги: Краневиттер Зенит
Сегодня, 14:47
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