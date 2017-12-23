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"Луч-Энергия" объявил об уходе Жолта Хорняка с поста главного тренера команды

"Луч-Энергия" объявил об уходе Жолта Хорняка с поста главного тренера команды.

Соглашение расторгнуто по ободному решению сторон. Клуб из Владивостока поблагодарил Хорняка за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 14:35
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№2 Написал: Deni Naike (Сегодня, 16:39) #
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online

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Регистрация: 24.12.2017
№1 Написал: Repehko (Сегодня, 15:39) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
вот чет не пойму, где у него имя, а где фамилия.
Регистрация: 11.10.2017
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