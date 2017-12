"Луч-Энергия" объявил об уходе Жолта Хорняка с поста главного тренера команды.

Жолт Хорняк покидает пост главного тренера "Луча-Энергии". По обоюдному решению сторон контракт со специалистом расторгнут. Ассоциация "Футбольный клуб "Луч-Энергия" благодарит Жолта за работу в непростое для клуба время, самоотдачу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!

