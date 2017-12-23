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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
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Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
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"Луч-Энергия" объявил об уходе Жолта Хорняка с поста главного тренера команды
"Луч-Энергия" объявил об уходе Жолта Хорняка с поста главного тренера команды.
Соглашение расторгнуто по ободному решению сторон. Клуб из Владивостока поблагодарил Хорняка за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
Соглашение расторгнуто по ободному решению сторон. Клуб из Владивостока поблагодарил Хорняка за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
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