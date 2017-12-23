"Луч-Энергия" объявил об уходе Жолта Хорняка с поста главного тренера команды.Соглашение расторгнуто по ободному решению сторон. Клуб из Владивостока поблагодарил Хорняка за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.