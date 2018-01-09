Андрей Канчельскис: на месте Зе Луиша не стал бы менять "Спартак" на "Брайтон"

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу стоимости трансфера бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», а также объяснил, почему нападающему «Краснодара» Федору Смолову не стоит переходить в «Зенит», а форварду «Спартака» Зе Луишу - в английский «Брайтон».- Время покажет. Но думаю, что должно получиться, потому что в «Барселоне» тоже много футболистов, которые умеют играть в футбол. Конечно, очень интересно посмотреть на то, как там будет развиваться его карьера. Коутиньо — игрок интересный, в «Ливерпуле» он многократно доказывал это. Думаю, что все у него будет хорошо. Тем более что он хотел уже давно уйти. У Суареса же после «Ливерпуля» получилось в «Барселоне». И у Коутиньо должно тоже.- Сейчас такие сумасшедшие цены на трансферном рынке, что особо не удивляешься. Как правило, все непредсказуемо. Ну, если есть у клубов громадные деньги — пускай платят. А стоит ли трансфер этой суммы, опять же покажет время. Тем более клуб сам себе такую планку установил. А там уж будет видно, отработает игрок этот трансфер или нет.- Тем временем английские клубы высматривают себе усиление в Российской премьер-лиге. По некоторой информации, английский «Брайтон» проявляет интерес к игроку «Спартака» Зе Луишу. Стоит ли ему бросать московский клуб ради клуба, который, при всем к нему уважении, еще в прошлом сезоне выступал в «Чемпионшипе»?- Это решать футболисту — мне сложно сказать. Попытать счастье, конечно, можно.- Я бы, конечно, не променял «Спартак» на «Брайтон». Потому что «Спартак» играет в еврокубках, «Брайтон» же в АПЛ в принципе в числе команд, борющихся за выживание. Но если, допустим, в «Вест Хэме» другая ситуация, то у «Брайтона» все очень сложно: думаю, команда является одним из претендентов на вылет.- В «Вест Хэм» я бы посоветовал переходить: команда сейчас преобразилась и в очень приличный футбол играет. Шансы остаться вАПЛ, мое мнение, хорошие. Что касается «Бешикташа», то думаю, что в Турции все-таки не того уровня футбол. «Зенит»? И что? Ну, перейдет из одной команды в другую внутри чемпионата. Не вижу смысла. Да, конечно, у «Зенита» побольше шансов на чемпионство. Но уровень футбола у нас, конечно же, ниже, чем в Англии.