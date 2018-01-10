Денис Глушаков - Комбарову: Дима, получай удовольствие и улыбайся!

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал фотографию со сборов красно-белых.Полузащитник обратился к партнеру по команде Дмитрию Комбарову."Дима, получай удовольствие и улыбайся!", - написал Глушаков.Сегодня футболисты "Спартака" провели первую тренировку. Напомним, сбор проходит в ОАЭ и завершится 22 января.