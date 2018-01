Денис Глушаков - Комбарову: Дима, получай удовольствие и улыбайся!

Дима, получай удовольствие и улыбайся! #тренировка #спартак #москва #spartakmoscow #russia #repost #тренировки #футбол #россия #сбор #дубай #подготовка #глушаков #комбаров

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Jan 10, 2018 at 8:18am PST