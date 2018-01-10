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Денис Глушаков - Комбарову: Дима, получай удовольствие и улыбайся!

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал фотографию со сборов красно-белых.

Полузащитник обратился к партнеру по команде Дмитрию Комбарову.

"Дима, получай удовольствие и улыбайся!", - написал Глушаков.

Сегодня футболисты "Спартака" провели первую тренировку. Напомним, сбор проходит в ОАЭ и завершится 22 января.

Теги: Глушаков Комбаров Спартак
Сегодня, 21:51
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:01) #
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Радует что Зобнин вернулся!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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