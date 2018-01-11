"Милан" отказался продавать Андре Силву "Вулверхэмптону" за 35 миллионов евро

Нападающий "Милана" Андре Силва мог продолжить карьеру в Англии.Как сообщает Corriere della Sera, подписать португальского форварда был готов "Вулвурхэмптон", однако "россонери" отклонили предложение лидера английского чемпионшипа. Утверждается, что "Вулверхэмптон" предлагал за Силву 35 миллионов евро.