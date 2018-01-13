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Игорь Корнеев: в России вряд ли кто-то сможет повторить Дзюбе зарплату, как в "Зените"

Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался относительно нападающего Артема Дзюбы.

– Приобретение Заболотного – знак: "Дзюба – на выход"?

– Заболотный и Дзюба в принципе одноплановые игроки. Но их сложно сравнивать по уровню. Пока Заболотный по большому счету ничего не показал, чтобы его ставить в один ряд с Дзюбой. Но этим трансфером Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход. Правда, мне кажется, лучше было бы приобрести Заболотного после ухода Дзюбы. Однако людям в клубе, наверное, виднее.

– Некоторые говорят, что Дзюба не готов пойти на понижение своей зарплаты. Поэтому он никуда и не уходит.

– В данном случае сам Артем должен расставить приоритеты – готов он потерять в зарплате или нет. Могу сказать одно: в России вряд ли кто-то сможет повторить ему такую же зарплату, как в "Зените", – передает слова Корнеева "СЭ".
Теги: Корнеев Дзюба Зенит
Сегодня, 09:05
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№4 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 10:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Вот так и портит Зенит ребят, заманивая завышенной зарплатой. А ведь дело не в парнях со сломанной в итоге карьерой и психикой, а в именитых европейских тренерах-самодурах, которых регулярно приглашают в клуб, опять же заманивая большими деньгами и выполняя их бредовые капризы.

Тот,кто переходит в фейковый клуб , полностью теряет мышление и разум. У людей полностью сносит башку , футболисты перестают мыслить логически и смысл жизни превращается в одно : не в зарабатывании своим трудом, а в халяве. Те , кто наслушался пропаганды мании величия и вседозволенности, Фурсенков и прочей уголовной публики, теряют смысл своей жизни, своего предназначения . Я несколько лет говорю, что эта контора по отмывке бюджетного бабла. Мюллер и компашка , угробили весь Российский футбол, кроме бла - бла - бла - ничего , с таким бюджетом за 6 лет и одно золото... это чистой воды - Афёра... Хороший тренер в синит не пойдёт, а приходит один - отстой, за сумасшедшие деньги... через год пинок под жопу и благодарность в виде миллионов евро за разрыв контракта... за 2 - 3 место ... Эта валютная Шлюша, ничего из себя не представляет : ни техники, ни скорости , ни удара... работал только языком, но зато повторил путь Бухарова... Кто следующий??? Денег в Стране - не мерено ...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: язва Москва (Сегодня, 10:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ждите скоро продолжение сериала
" тренеришка и зенит такое гамно"
Скоро на всех газетах страны joy

Или газпром выкупит на 5 лет молчание дзюбы?


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 09:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбу не жалко. Половину его зарплаты никто не даст
Регистрация: 8.12.2017
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот так и портит Зенит ребят, заманивая завышенной зарплатой. А ведь дело не в парнях со сломанной в итоге карьерой и психикой, а в именитых европейских тренерах-самодурах, которых регулярно приглашают в клуб, опять же заманивая большими деньгами и выполняя их бредовые капризы.
Регистрация: 29.10.2010
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