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Райан Гиггз станет главным тренером сборной Уэльса

Экс-хавбек и затем тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавит сборную Уэльса, информирует ТАСС.

Гиггз подпишет контракт с Федерацией футбола Уэльса сроком на четыре года. О назначении 44-летнего валлийца будет официально объявлено днем 15 января.
Теги: Сборная Уэльса Гиггз
Сегодня, 08:49
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 10:50) #
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Футболист был классный .....но Тренер совсем другая профессия....дай бог что бы получилось...Удачи.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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