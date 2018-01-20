Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Фурсенко прибыл на сбор "Зенита" в Дубае

После полувыходной пятницы с одной вечерней тренировкой в зале "Зенит" вернулся в режим двухразовых занятий, передает "Чемпионат".

В утреннем субботнем занятии, посвященной физической подготовке, приняли участие все игроки за исключением продолжающего работать по индивидуальной программе защитника Бранислава Ивановича.

Сегодня же в лагерь команды прибыл президент клуба Сергей Фурсенко.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 09:53
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:41) #
  • -2
  •  (2)

А вот объявился сотоварищ Мутко
Регистрация: 26.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.