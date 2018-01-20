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Виталий Калешин: Безезуцкий спокойно может заменить Джикию
Бывший защитник "Краснодара" и "Рубина" Виталий Калешин ответил на вопросы корреспондента Rusfootball.info по поводу нынешней ситуации в краснодарском и казанском клубах, "Кубани" и сборной России.
- Вы не так давно ушли из "Краснодара". Оцените нынешнее положение вещей в клубе. На что может претендовать команда?
- Я думаю, зона еврокубков. Если в каких-то матчах повезет, могут и в Лигу чемпионов залезть. Тем более, что в этом турнире Россию будут представлять уже три команды. Если бы не теряли очки, то шли бы на первом месте. Но это невозможно, все команды теряют. Бывали потери обидные, с командами из нижней части таблицы, это вдвойне обидно. Все в их руках и ногах, идут в лидирующей группе. Таблица плотная, так что все от них будет зависеть.
- Вас не беспокоят периодические провалы "Краснодара", проигрыши...
- Ну, это любая команда. "Зенит" тоже стартовал так, что все думали, что он досрочно завоюет чемпионство. Хотя, объективно, состав "Зенита" сильнее, чем у "Краснодара". Ни одна команда не может пройти стабильно весь сезон. "Реал" сейчас идет четвертым, кто-нибудь предполагал, что будет отставать на 16 или 19 очков от "Барселоны"? Нет, конечно. Это футбол, без этого никак. Понятно, что все хотят избежать провалов, но это не какая-то там сенсация. Это в порядке вещей.
- В таких случаях много вопросов к тренеру возникает. Болельщики в одном матче скандировали "Шалимов - уходи". Насколько нужно доверять тренеру в ситуации, когда у команды не получается?
- Если люди болеют за клуб, то должны поддерживать всех футболистов и тренерский штаб. Тем более, середина сезона. Команда сейчас идет третьей. Ну, скандировали они, и дальше что? По результатам команда уверенно сейчас идет, в лидирующей группе, и может претендовать на очень высокие места. Конечно, если "Краснодар" к лету не выполнит задачу попадания в еврокубки, то, наверное, будет стоять вопрос о смене тренера. А сейчас это просто эмоции, в принципе, необоснованные. Кому-то может не нравиться игра, но с какими-то командами здорово играли, с какими-то - не очень, но это приносило результат. Поэтому, это все субъективно. А по результату: Шалимов - главный тренер "Краснодара" на данный момент.
- "Краснодар" из года в год борется за зону Лигу Европы, и нет какого-то прогресса. Что нужно для того, что бы "Краснодар достигал более высоких целей?
- Селекция. Это главнейший вопрос в любой команде мира. Без селекции невозможно добиться результата. "Краснодар" поднялся на определенный уровень - это еврокубки. Чтобы дальше делать шаг нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов. Только селекционная работа 24 часа в сутки может привести команду наверх. Это показывают и "Барселона", и "Реал", и "Манчестер Сити", которые обладают такими составами, а они еще и укрепляются. Это говорит о чем-то. Поэтому, только с селекцией можно добиться прогресса.
- Но в "Краснодар" не приходят игроки, которые на голову сильнее тех, кто уже есть. То есть, команда не ставит таких задач?..
- Я же не хозяин клуба (смеется). Пусть Сергей Николаевич [Галицкий] ответит на этот вопрос. Возможно, финансовый фэйр-плей делает ограничения, возможно, у Сергея Николаевича другой взгляд на трансферную политику. Каждый клуб действует со своей философией, поэтому здесь нет смысла рассуждать. Это должен президент клуба отвечать на такие вопросы.
- Перейдем к "Рубину". Бердыева многие так хвалили, что это один из лучших тренеров в России. Но вот "Рубин" с его приходом не заиграл в этом сезоне, не видите ли в этом парадокса?
- Он не волшебник. Дайте ему два года поработать. Если и следующий сезон будет неудачным, тогда можно будет задуматься. А так, вы хотите, чтобы Курбан Бекиич за полгода приводил к чемпионству любую команду? Это смешно же. Он сейчас разбирается со старым наследием, что-то корректирует. Год, два, а потом уже можно что-то спрашивать с тренера. Как может тренер прийти и за полгода сделать команду чемпионом или попасть, не знаю, в зону Лиги чемпионов? Это же фантастика. Объективно, состав у "Рубина" далеко не один из самых сильнейших в премьер-лиге.
- Не могу не спросить про "Кубань". Как Вы видите нынешнюю ситуацию, как относитесь?
- Ситуация какая была, такая и остается - есть финансовые проблемы в клубе. Наверное, их сейчас мало где нету, даже в премьер-лиге есть клубы, у которых плохо с финансами. Пока не появится хозяин, который будет вкладывать деньги и сам контролировать все, будет тяжело что-то строить и развиваться. Взять премьер-лигу: все успешные команды - это частные клубы, где есть хозяева. А региональные, где власти... Бюджеты не могут вытянуть такие расходы. Поэтому, нужен хозяин, дай бог, чтобы он появился, и чем раньше, тем лучше. Чтобы "Кубань" заиграла новыми красками. Клуб с такой богатой историей... Конечно, очень жалко команду.
- Только ли проблемы с финансами у "Кубани"?
- Конечно, если у вас не будет проблем с финансами, это все намного проще урегулировать.
- Многие болельщики ругают руководство...
- Ну, а кого им еще ругать? Ну, пусть попробуют сами. Когда у вас футболисты по семь месяцев деньги не получают. Попросите любого болельщика, пусть он заставит его выйти играть. У которого есть жена, двое детей, родители и так далее. Говорить можно все, что угодно, а выполнять это все намного тяжелее. Поэтому, слава богу, что команда еще показывает достаточно симпатичный футбол и набирает еще очки при тех долгах, которые были у команды. Надо сказать спасибо руководству, в том числе моему брату - главному тренеру. Потому что это очень тяжелая работа - заставить немотивированного футболиста, который не видит свет в конце тоннеля, не получает зарплату по 5-6 месяцев, выходить и профессионально отдаваться своему делу. Поэтому, болельщики могут говорить все, что угодно. Со стороны это всегда выглядит проще, но это очень тяжелая ситуация, и из нее не каждый сможет выйти.
- Брат Вас не звал (на работу в тренерский штаб, - прим. ред.)?
- Не звал. Мы об этом даже не общаемся.
- Вопрос про сборную России. У нас чемпионат мира на носу, оцените последние события с игроками - травму Джикии, непопадание на сборы "Зенита" Шатова и Дзюбы.
- Думаю, если вернется Березуцкий, мы ничего не потеряем. Он спокойно может заменить Джикию. Дзюба? Это качественный футболист, но последние полгода он ничего не показывает. Сборная уже играет без него. Такая же история с Шатовым. Да, Джикия, конечно, это потеря. Но если вернется Березуцкий, мы сможем закрыть эту позицию в центре защиты. А Шатов и Дзюба последние полгода не показывали того уровня, чтобы их отсутствие можно было назвать потерей для сборной России.
- На что, на Ваш взгляд, может рассчитывать команда на ЧМ-2018?
- Надеюсь, что мы выйдем из группы. А при удачном стечении обстоятельств хотелось бы и чуть дальше пройти. Если выйдем из группы, то, можно сказать, выполним задачу минимум.
- Вы не так давно ушли из "Краснодара". Оцените нынешнее положение вещей в клубе. На что может претендовать команда?
- Я думаю, зона еврокубков. Если в каких-то матчах повезет, могут и в Лигу чемпионов залезть. Тем более, что в этом турнире Россию будут представлять уже три команды. Если бы не теряли очки, то шли бы на первом месте. Но это невозможно, все команды теряют. Бывали потери обидные, с командами из нижней части таблицы, это вдвойне обидно. Все в их руках и ногах, идут в лидирующей группе. Таблица плотная, так что все от них будет зависеть.
- Вас не беспокоят периодические провалы "Краснодара", проигрыши...
- Ну, это любая команда. "Зенит" тоже стартовал так, что все думали, что он досрочно завоюет чемпионство. Хотя, объективно, состав "Зенита" сильнее, чем у "Краснодара". Ни одна команда не может пройти стабильно весь сезон. "Реал" сейчас идет четвертым, кто-нибудь предполагал, что будет отставать на 16 или 19 очков от "Барселоны"? Нет, конечно. Это футбол, без этого никак. Понятно, что все хотят избежать провалов, но это не какая-то там сенсация. Это в порядке вещей.
- В таких случаях много вопросов к тренеру возникает. Болельщики в одном матче скандировали "Шалимов - уходи". Насколько нужно доверять тренеру в ситуации, когда у команды не получается?
- Если люди болеют за клуб, то должны поддерживать всех футболистов и тренерский штаб. Тем более, середина сезона. Команда сейчас идет третьей. Ну, скандировали они, и дальше что? По результатам команда уверенно сейчас идет, в лидирующей группе, и может претендовать на очень высокие места. Конечно, если "Краснодар" к лету не выполнит задачу попадания в еврокубки, то, наверное, будет стоять вопрос о смене тренера. А сейчас это просто эмоции, в принципе, необоснованные. Кому-то может не нравиться игра, но с какими-то командами здорово играли, с какими-то - не очень, но это приносило результат. Поэтому, это все субъективно. А по результату: Шалимов - главный тренер "Краснодара" на данный момент.
- "Краснодар" из года в год борется за зону Лигу Европы, и нет какого-то прогресса. Что нужно для того, что бы "Краснодар достигал более высоких целей?
- Селекция. Это главнейший вопрос в любой команде мира. Без селекции невозможно добиться результата. "Краснодар" поднялся на определенный уровень - это еврокубки. Чтобы дальше делать шаг нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов. Только селекционная работа 24 часа в сутки может привести команду наверх. Это показывают и "Барселона", и "Реал", и "Манчестер Сити", которые обладают такими составами, а они еще и укрепляются. Это говорит о чем-то. Поэтому, только с селекцией можно добиться прогресса.
- Но в "Краснодар" не приходят игроки, которые на голову сильнее тех, кто уже есть. То есть, команда не ставит таких задач?..
- Я же не хозяин клуба (смеется). Пусть Сергей Николаевич [Галицкий] ответит на этот вопрос. Возможно, финансовый фэйр-плей делает ограничения, возможно, у Сергея Николаевича другой взгляд на трансферную политику. Каждый клуб действует со своей философией, поэтому здесь нет смысла рассуждать. Это должен президент клуба отвечать на такие вопросы.
- Перейдем к "Рубину". Бердыева многие так хвалили, что это один из лучших тренеров в России. Но вот "Рубин" с его приходом не заиграл в этом сезоне, не видите ли в этом парадокса?
- Он не волшебник. Дайте ему два года поработать. Если и следующий сезон будет неудачным, тогда можно будет задуматься. А так, вы хотите, чтобы Курбан Бекиич за полгода приводил к чемпионству любую команду? Это смешно же. Он сейчас разбирается со старым наследием, что-то корректирует. Год, два, а потом уже можно что-то спрашивать с тренера. Как может тренер прийти и за полгода сделать команду чемпионом или попасть, не знаю, в зону Лиги чемпионов? Это же фантастика. Объективно, состав у "Рубина" далеко не один из самых сильнейших в премьер-лиге.
- Не могу не спросить про "Кубань". Как Вы видите нынешнюю ситуацию, как относитесь?
- Ситуация какая была, такая и остается - есть финансовые проблемы в клубе. Наверное, их сейчас мало где нету, даже в премьер-лиге есть клубы, у которых плохо с финансами. Пока не появится хозяин, который будет вкладывать деньги и сам контролировать все, будет тяжело что-то строить и развиваться. Взять премьер-лигу: все успешные команды - это частные клубы, где есть хозяева. А региональные, где власти... Бюджеты не могут вытянуть такие расходы. Поэтому, нужен хозяин, дай бог, чтобы он появился, и чем раньше, тем лучше. Чтобы "Кубань" заиграла новыми красками. Клуб с такой богатой историей... Конечно, очень жалко команду.
- Только ли проблемы с финансами у "Кубани"?
- Конечно, если у вас не будет проблем с финансами, это все намного проще урегулировать.
- Многие болельщики ругают руководство...
- Ну, а кого им еще ругать? Ну, пусть попробуют сами. Когда у вас футболисты по семь месяцев деньги не получают. Попросите любого болельщика, пусть он заставит его выйти играть. У которого есть жена, двое детей, родители и так далее. Говорить можно все, что угодно, а выполнять это все намного тяжелее. Поэтому, слава богу, что команда еще показывает достаточно симпатичный футбол и набирает еще очки при тех долгах, которые были у команды. Надо сказать спасибо руководству, в том числе моему брату - главному тренеру. Потому что это очень тяжелая работа - заставить немотивированного футболиста, который не видит свет в конце тоннеля, не получает зарплату по 5-6 месяцев, выходить и профессионально отдаваться своему делу. Поэтому, болельщики могут говорить все, что угодно. Со стороны это всегда выглядит проще, но это очень тяжелая ситуация, и из нее не каждый сможет выйти.
- Брат Вас не звал (на работу в тренерский штаб, - прим. ред.)?
- Не звал. Мы об этом даже не общаемся.
- Вопрос про сборную России. У нас чемпионат мира на носу, оцените последние события с игроками - травму Джикии, непопадание на сборы "Зенита" Шатова и Дзюбы.
- Думаю, если вернется Березуцкий, мы ничего не потеряем. Он спокойно может заменить Джикию. Дзюба? Это качественный футболист, но последние полгода он ничего не показывает. Сборная уже играет без него. Такая же история с Шатовым. Да, Джикия, конечно, это потеря. Но если вернется Березуцкий, мы сможем закрыть эту позицию в центре защиты. А Шатов и Дзюба последние полгода не показывали того уровня, чтобы их отсутствие можно было назвать потерей для сборной России.
- На что, на Ваш взгляд, может рассчитывать команда на ЧМ-2018?
- Надеюсь, что мы выйдем из группы. А при удачном стечении обстоятельств хотелось бы и чуть дальше пройти. Если выйдем из группы, то, можно сказать, выполним задачу минимум.
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