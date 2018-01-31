Зинченко начнёт игру "Ман Сити" - "Вест Бромвич" с первых минут, Лапорт дебютирует в Англии

Украинский футболист снова начнёт игру за лидера английской премьер-лиги на позиции левого защитника. Также Хосеп Гвардиола поставил в стартовый состав самое дорогое приобретение в истории клуба Эмерика Лапорта - экс-защитник "Атлетика" дебютирует за новую команду уже сегодня в паре с Джоном Стоунзом.: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко - Фернандиньо - Де Брюйне, Давид Сильва - Бернарду Силва, Стерлинг - Агуэро.: Фостер - Ньом, МакОли, Доусон, Хегази - Филд, Крыховяк, Якоб, МакКлин - Рондон, Родригес.