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Зинченко начнёт игру "Ман Сити" - "Вест Бромвич" с первых минут, Лапорт дебютирует в Англии

Украинский футболист снова начнёт игру за лидера английской премьер-лиги на позиции левого защитника. Также Хосеп Гвардиола поставил в стартовый состав самое дорогое приобретение в истории клуба Эмерика Лапорта - экс-защитник "Атлетика" дебютирует за новую команду уже сегодня в паре с Джоном Стоунзом.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко - Фернандиньо - Де Брюйне, Давид Сильва - Бернарду Силва, Стерлинг - Агуэро.

"Вест Бромвич": Фостер - Ньом, МакОли, Доусон, Хегази - Филд, Крыховяк, Якоб, МакКлин - Рондон, Родригес.
Теги: Манчестер Сити Вест Бромвич Зинченко
Вчера, 22:22
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