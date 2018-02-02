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Матье Фламини стал игроком "Хетафе"
Бывший полузащитник "Арсенала" Матье Фламини стал игроком "Хетафе"
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее Фламини выступал за "Кристал Пэлас", "Марсель", лондонский "Арсенал" и "Милан".
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее Фламини выступал за "Кристал Пэлас", "Марсель", лондонский "Арсенал" и "Милан".
OFICIAL | Mathieu Flamini nuevo futbolista azul?n. ?Bienvenido @mathieuflamini!#FlaminiAzulonhttps://t.co/iL0fCTfaiT pic.twitter.com/xhbuO9v5hJ— Getafe C.F. (@GetafeCF) February 2, 2018
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