Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Матье Фламини стал игроком "Хетафе"

Бывший полузащитник "Арсенала" Матье Фламини стал игроком "Хетафе"

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Фламини выступал за "Кристал Пэлас", "Марсель", лондонский "Арсенал" и "Милан".

Теги: Хетафе Фламенго
Вчера, 22:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.