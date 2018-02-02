Бывший полузащитник "Арсенала" Матье Фламини стал игроком "Хетафе"Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.Ранее Фламини выступал за "Кристал Пэлас", "Марсель", лондонский "Арсенал" и "Милан".