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Леонардо Бонуччи: думал о переходе в "Зенит", но жена убедила меня остаться

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи признался, что мог перейти в "Зенит" семь лет назад.

"Это был мой первый год в "Ювентусе", я не так часто выходил на поле и думал о переходе в Санкт-Петербург. Но жена убедила меня, что нужно остаться в клубе", - цитирует Бонуччи Football Italia.
Теги: Бонуччи Зенит Ювентус
Сегодня, 10:40
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17
(2)
№17 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Благодаря жене не согрешил.Умная женщина.
Регистрация: 9.08.2015
№16 Написал: trent (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бог миловал...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№15 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Спорток гомно

она не любит голубые футболки,
п.с. передасня все бредит о Спартаке, депилы пля


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щегол стал официальным ртом Газпрома
Регистрация: 26.10.2016
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:23) #
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Цитата: fd65
На редкость умная у Бонуччи жена..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№13 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Белогорье
nuздец до чего же ущербные натуры эти бакланы,зайти специально,чтобы накорябать Спорток и наставить кучу минусов.Eбануться,что-же там в башке то творится?

Там и башки - то не существует... их чумазых , такое впечатление в Кащенко насобирали и сюда на ветку . Как по заказу все на одно лицо : про футбол ни слова, сразу в башке со сранья ... спорток ... и минусовать - минусовать - минусовать... У чумазые диагноз, пострашнее тех, что с незалежной ... Здесь , и поликлиника не поможет...
Регистрация: 10.01.2014
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
На редкость умная у Бонуччи жена..

дура!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 12:03) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Белогорье
nuздец до чего же ущербные натуры эти бакланы,зайти специально,чтобы накорябать Спорток и наставить кучу минусов.Eбануться,что-же там в башке то творится?

Родила Царица в ночь
Сверху Свина, снизу дочь.
Регистрация: 26.01.2018
№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:02) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Белогорье
nuздец до чего же ущербные натуры эти бакланы,зайти специально,чтобы накорябать Спорток и наставить кучу минусов.Eбануться,что-же там в башке то творится?

К себе это не относишь? Ты делаешь ровно то же самое. Но на себя оборотиться не желаешь.
Регистрация: 6.12.2014
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:40) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Уберегла))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:39) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Согласен с комментариями относительно жены Бонуччи.
Регистрация: 16.05.2017
№7 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Умная жена, плохого не посоветовала!
Регистрация: 13.03.2012
№6 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 11:36) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
nuздец до чего же ущербные натуры эти бакланы,зайти специально,чтобы накорябать Спорток и наставить кучу минусов.Eбануться,что-же там в башке то творится?
Регистрация: 9.01.2018
№5 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:29) #
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  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Цитата: strekall
Цитата: fd65
На редкость умная у Бонуччи жена.....)))))

А сам походу, подкаблучник smirk

Иди дальше фотографируй....)))))

Хрюша, играй на своей балалайке wink ))


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 11:27) #
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  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Цитата: fd65
На редкость умная у Бонуччи жена.....)))))

А сам походу, подкаблучник smirk

Иди дальше фотографируй....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
На редкость умная у Бонуччи жена.....)))))

Спорток гомно
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:09) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
На редкость умная у Бонуччи жена.....)))))

А сам походу, подкаблучник smirk


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 10:45) #
  • 0
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
На редкость умная у Бонуччи жена.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
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