Леонардо Бонуччи: думал о переходе в "Зенит", но жена убедила меня остаться

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи признался, что мог перейти в "Зенит" семь лет назад."Это был мой первый год в "Ювентусе", я не так часто выходил на поле и думал о переходе в Санкт-Петербург. Но жена убедила меня, что нужно остаться в клубе", - цитирует Бонуччи Football Italia.