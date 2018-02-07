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Понтус Вернблум: скорее всего, это мой последний сезон в Москве

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что может покинуть армейцев после окончания сезона.

"Пока ничего не решено, но скорее всего, это мой последний сезон в Москве. По контракту мне осталось три месяца, и пока нет диалога по новому договору.

"Гетеборг"? Мне кажется, что я еще не закончил свою зарубежную карьеру, у меня еще много сил. У меня было мало травм, чувствую себя хорошо. Думаю, при желании смогу еще играть довольно долго", - цитирует Вернблума GP.
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 10:26
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8
(3)
№8 Написал: P-3 Sky (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Еще мизинчик???


Видно, что со знанием предмета дела интересуешься.
Береги руку, Сеня! (с)


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Новый день разгорится с утра, никогда не вернётся вчера. (с)
Регистрация: 13.09.2015
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Седой
Надеюсь, что убедят остаться.

Еще мизинчик???
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Седой
Надеюсь, что убедят остаться.

3 месяца до окончания контракта. Не убеждают.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ну ничего ,
Гинер купит очередного быстроного Черного Абелардо за 50 тысяч тенге yum


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щегол стал официальным ртом Газпрома
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное дорого обходится клубу.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 11:09) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Потеря конечно для клуба. Но любое решение Понтуса воспримется спокойно. Он и так очень много сделал для ЦСКА.
Регистрация: 5.05.2014
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь, что убедят остаться. Очень важен для команды и не только игровыми качествами


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль конечно, но ЦСКА это не только Понтус Вернблум, будем двигаться дальше)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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