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Хабиб Нурмагомедов обменялся подарками с Криштиану Роналду (видео)

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил матч "Реала" в чемпионате Испании против "Реал Сосьедад" (5:2).

После игры россиянин встретился с Криштиану Роналду и обменялся с ним подарками.

Португалец вручил Хабибу мяч и игровую форму, а Нурмагомедов презентовал Криштиану папаху.

Теги: Роналду Реал
Сегодня, 11:10
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№1 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
у Кристи новая лубофф?


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
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