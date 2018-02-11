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Андрей Канчельскис: думаю, у «Спартака» есть шансы победить «Атлетик» со счетом 2:0

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от первых матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием российских команд.

- ЦСКА путь в плей-офф Лиги Европы начинает гостевым матчем с белградской «Црвеной Звездой». Будет ли этот выезд для красно-синих успешным?

- Предстоит интересная игра. В Белграде всегда было сложно играть. Будем переживать и надеяться, что ЦСКА в этой встрече не пропустит, а если и пропустит, то хотя бы забьет. Если поразит ворота соперника, будет очень хорошо. Видел «Црвену Звезду» в матчах с «Краснодаром» - команда у них очень добротная. Да и мощная поддержка трибун хозяевам гарантирована — так что ЦСКА придется непросто. Справится ли ЦСКА? Хотелось бы надеяться, что справится. Тем более сейчас у армейцев в атаке усиление: Муса вернулся. Интересно будет посмотреть. Видно, что Муса соскучился по игровой практике. Видно, что играет с огромным желанием. Он вернулся в ЦСКА, где все его хорошо знают — это тоже большой фактор. Надеюсь, что он поможет своей команде. Как сложится предстоящая игра? Думаю, что ЦСКА забьет, и будет ничья.

- Ждет выездная встреча и «Локомотив», который сыграет на поле «Ниццы»...

- «Локомотиву» будет тяжело. Чемпионат Франции идет полным ходом, «Ницца» вообще неплохо смотрится в последние годы — интересная команда. Главное здесь - не распыляться, не дать сопернику поймать игру, не пропустить гол. Думаю, что «Локомотиву» будет посложнее. Все-таки игровой практики было немного. Товарищеские игры — это товарищеские игры, а официальные — совсем другое дело. Здесь большая разница. Звезда «Ниццы» Марио Балотелли? Ну, он игрок непредсказуемый: может выдать сумасшедший матч, а может и всю игру «простоять». С ним просто надо быть повнимательнее. Естественно, он не любит, когда с ним играют плотно и очень жестко. Если ему предоставят свободу действий, он может показать яркую игру. Счет в предстоящем матче? Мне кажется, он будет 2:1 в пользу «Ниццы».

- Каковы шансы на успех у «Спартака» в домашнем матче с «Атлетиком» из Бильбао?

- «Атлетик» на ходу, но он играет в Испании, где погода хорошая, солнечная. В Москве же погода морозная — «Спартаку» она, возможно, в помощь. Игроков «Атлетика» холод будет сковывать. Здесь хозяевам, конечно, важно побеждать, а главное — не пропускать. Мне кажется, что у «Спартака» есть шансы выиграть со счетом 2:0.

- «Зенит» первый матч 1/16 финала сыграет на поле «Селтика». В гостях у шотландской команды, как известно, всем тяжело играть...

- Согласен. Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против «Селтика» - атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень сложно будет «Зениту». «Селтик» - команда, которая может постоянно атаковать. Болельщики постоянно гонят своих игроков вперед. При любом результате они будут атаковать. Если «Зенит» воспользуется шансом на контратаке и поразит ворота соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если «Селтик» забьет в первые 15 минут, «Зениту», думаю, несдобровать. Сложно сказать, с как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки где-то 2:1 в пользу «Селтика».
Теги: Канчельскис Спартак ЦСКА Локомотив Зенит
Вчера, 21:48
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(4)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: DedMoroZ Россия (Вчера, 23:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Смешно ))))))))))))
Вероятность такая же, как проиграть 0 -5
Но я ставлю на 0-1
Атлетико этого хватит, но, если не замёрзнут - тогда забьют ещё парочку
0-3 тоже красиво
Это более вероятно, чем 2-0

Никак на выходные из дурки домой отпустили?
Регистрация: 12.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:24) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Смешно ))))))))))))
Вероятность такая же, как проиграть 0 -5
Но я ставлю на 0-1
Атлетико этого хватит, но, если не замёрзнут - тогда забьют ещё парочку
0-3 тоже красиво
Это более вероятно, чем 2-0
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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