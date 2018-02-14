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Александр Рязанцев: автобус "Амкара"? Когда "Челси" становился чемпионом никто ничего не говорил

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев прокомментировал высказывания болельщиков и экспертов, которые называют тактику пермяков "автобусом".

"До сих пор "Амкар" – одна из ведущих команд премьер-лиги по пропущенным голам. Ни для кого не секрет, что тактика "Амкара" – хорошая оборона, контратаки. Это игра, которую еще, знаете ли, надо выстроить.

Когда "Челси" с такой тактикой становился чемпионом, никто ничего не говорил", – передает слова Рязанцева "Sport24".
Теги: Рязанцев Амкар
Сегодня, 11:57
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(1)
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:02) #
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Я желаю вам так играть ,как Челси. Сравнил.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:00) #
  • +2
  •  (2)
online

Смешно слушать высказывание игрока со скамейки Амкара о Челси
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Кокаинум (Сегодня, 12:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пребывание в зеГниде фатально влияет на мозг. Даже костный. Ты сперва убогих обуй! Хотя и потом - чемпионства вам не видать


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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