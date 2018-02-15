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"Реал" одержал победу над "ПСЖ"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" дома выиграл у "ПСЖ".

Лига чемпионов

1/8 финала

"Реал Мадрид" – "ПСЖ" 3:1

Голы: Роналду, 45 (пен), 83, Марсело, 86 - Рабьо, 33.

"Реал": Навас, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро (Васкес, 79), Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Роналду.

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Берчиче, Маркиньюс, Кимпембе, Ло Чельсо (Дракслер, 84), Верратти, Рабьо, Мбаппе, Неймар, Кавани (Менье, 66).

Предупреждения: Неймар, 15, Ло Чельсо, 25, Иско, 33, Рабьо, 64, Начо, 78, Менье, 90.
Теги: Реал ПСЖ
Сегодня, 00:38
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10
(2)
№10 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Луан, смотри и наслаждайся как сосет ш***а Неймар.. joy и слушай дальше это днище!


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:57) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nedva
Красавцы, Реал! Браво Роналду и Марсело! Да что там, на поле была сплоченная Команда!

А меня Асенсио впечатлил даже больше. Так круто войти в тяжелый матч-это не только талант, но и нервы


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№8 Написал: spiri (Сегодня, 00:52) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Несправедливый итог..ПСЖ был лучше! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 00:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы, Реал! Браво Роналду и Марсело! Да что там, на поле была сплоченная Команда!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 00:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
Почти весь 2-й тайм ПСЖ контролировал игру, но только они отдали инициативу Реалу, как пропустили 2
Стоит отдать должное французам, дали бой и были даже лучше большую часть времени


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№5 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 00:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И тут на 80 минуте Дзюбиньо включил телек, а там Эмери)
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
смотришь на рабьё
Он тяжелый танк, а все делает в темп и четко.
неймар темп же просто рвет и от того псж свое давление не реализовал


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: romazab Москва (Сегодня, 00:42) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Реал, это реал. Неймар фуфел
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Реал всегда играет до конца! smiley
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 00:38) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Думал псж победит, но увы!
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
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