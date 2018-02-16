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Сотрудникам УЕФА угрожают смертью из-за расследования по делу "Скендербеу"

Дисциплинарные инспекторы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут отстранить на 10 лет албанский "Скендербеу" из-за участия в договорных матчах.

Также команде грозит штраф в размере одного миллиона евро.

По информации пресс-службы УЕФА, инспекторы получили анонимные письма с угрозами смерти.

ТАСС
Теги: Скендербеу
Вчера, 21:30
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(1)
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Звери


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 21:42) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
албанцы.чего с них взять


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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