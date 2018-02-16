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Источник: "Спартак" уволил клубного шеф-повара

Руководство "Спартака" уволило клубного шеф-повара Вальтера Дри и нутрициониста (специалиста по питанию) Сару Фабрис, сообщает телеграм-канал spartak inside.

Причиной стал рост игрового веса у группы футболистов после их рекомендаций.
Теги: Спартак
Вчера, 23:06
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№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 01:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Добавки Селихову подбрасывал регулярно.......вот и погорел по доброте душевной)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:23) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
даешь Назарова,бомжеконей в капусту пошинкует))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: GS Москва (Сегодня, 00:33) #
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Цитата: Сибирячок
Почитал её вью последнее и понял, что гнать её надо давно.

!!!!!!!!!!!
Довела мужиков.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:12) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Во, дурка придумалась:

Лю, водитель, повара... - всех погнали со двора!
И лишь услышав шум трибун, призадумался Федун...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Вчера, 23:52) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
наконец-то! лёд тронулся! надеюсь следующим будет Урбано! и желательно, как можно скорее!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№11 Написал: Liberator Монако (Вчера, 23:43) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак просто Клондайк тем для сатириков и юмористов. В Москве бываю только проездами, не знаю, где Цветной бульвар, и где там цирк, но точно знаю, что они сотрудничают со Спартаком, может даже шефство над ним взяли.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: vad1970 Санкт-Петербург (Вчера, 23:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дед был прав в своём интервью. Обосрались!!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:33) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Вообще то они были уволены ещё на прошлой неделе.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:32) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
бугога во всём виноват повар глупее отмазки не могли придумать7

какие отмазки..голубой ты питераст..

вас вообще кого-нибудь щёлкали по еблу..тупицы
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:25) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ибо не<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter--> было хернёй кормить команду. Почитал её вью последнее и понял, что гнать её надо давно.

Из-за её питания весь матч Ребров дристал , пытался сбегать в туалет, но так и навалил полные трусы.

Понеслась....., Ребров и Кутепов не одни. satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:21) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Ибо невырезано-->вырезано было хернёй кормить команду. Почитал её вью последнее и понял, что гнать её надо давно.

Из-за её питания весь матч Ребров дристал , пытался сбегать в туалет, но так и навалил полные трусы.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:16) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
бугога во всём виноват повар sob глупее отмазки не могли придумать7


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:16) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
)))>)
Дайте борщщщщщ


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: s.o.b. (Вчера, 23:16) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
КАМАЗ
Борща в студию, вернее в столовую yum
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:15) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
После такой еды какую она описывала в последнем интервью, футболисты жрали по ночам под одеялом!!!
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: следующий (Вчера, 23:10) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Вот оказывается кто виноват.
А мы то грешили на тренера и ленивых игроков.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
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