Источник: "Спартак" уволил клубного шеф-повара

Руководство "Спартака" уволило клубного шеф-повара Вальтера Дри и нутрициониста (специалиста по питанию) Сару Фабрис, сообщает телеграм-канал spartak inside.Причиной стал рост игрового веса у группы футболистов после их рекомендаций.