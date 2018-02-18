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"Сент-Этьен" одержал победу над "Анже"

"Сент-Этьен" на выезде обыграл "Анже" в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

26 тур

"Анже" – "Сент-Этьен" 0:1

Голы: Берич, 79

"Анже": Бютель, Мансо, Андрё, Траоре, Павлович, Сантамария (Фюльжини, 82), Тэт (Гийом, 82), Оньянге, Мангани, Капелле (Рен-Аделед, 72), Экамби

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Габриэл, Перрен, Суботич, М'Вила, Кабелла, Сельнес (Пажо, 64), Нтеп (Бамба, 68), Амума (Теофиль-Катерин, 86), Берич

Предупреждения: Сельнес, 34, Тэт, 47, Кабелла, 57

"Кан" – "Ренн" 2:2

Голы: Кривелли, 6, Сахо, 9, 21, Сильва, 84

"Кан": Веркутр, Гильберт, Сильва, Женевуа, Санко (Беннассер, 62), Авуну (Ставитски, 61), Диоманде, Фере, Петерс, Родлен, Кривелли (Деменге, 88)

"Ренн": Коубек, Данзе, Бенсебаини, Желен, Ньяньон, Прчич, Андре, Силики, Буриго (Мауасса, 86), Сахо (Мешер, 80), Сарр (Эну, 64)

Предупреждения: Диоманде, 57
Теги: Сент-Этьен Дженоа
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