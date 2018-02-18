"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Зинченко

"Манчестер Сити" намерен заключить новое соглашение с полузащитником Александром Зинченко, пишет Sun.Сообщается, что украинскому хавбеку будет предложен контракт на улучшенных условиях – его новая зарплата составит 200 тысяч фунтов в месяц.