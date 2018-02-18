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"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Зинченко

"Манчестер Сити" намерен заключить новое соглашение с полузащитником Александром Зинченко, пишет Sun.

Сообщается, что украинскому хавбеку будет предложен контракт на улучшенных условиях – его новая зарплата составит 200 тысяч фунтов в месяц.
Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 13:09
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№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: MIG
10 млн фунтов в год! Офигеть )

Булхагтер . В питере не только писать, но и считать не умеют.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 13:39) #
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Цитата: MIG
10 млн фунтов в год! Офигеть )

Не 10, а 2,4 млн фунтов. Это, наверное, до налогов.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бегал у нас в Уфе и уже в МС! Круто! Пример нашим молодым!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
С ТАКОЙ ЗП ИГРОКА ЯВНО НЕ НА ЛАВКУ ПЕРЕПОДПИСЫВАЮТ. Значит видит его Гвардьела в стартовом составе. молодец, пробиться в такой клуб как МС это супер!
Регистрация: 25.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Когда он бегал за Уфу,я говорил, что этот парень очень крутой и нужно брать. Гвардиола подтверждает


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 13:16) #
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10 млн фунтов в год! Офигеть )


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 13:16) #
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таких любит гвардиола, повезло челу!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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