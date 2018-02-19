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Гол Луиса Адриано "Зениту" признан лучшим в "Спартаке" за 2017 год (видео)

"Спартак" представил результаты голосования за лучший гол в 2017 году.

Им стал гол нападающего красно-белых Луиса Адриано в ворота "Зенита" (3:1) 27 ноября. Мяч бразильского форварда набрал 48,6% голосов.

Теги: Спартак Адриано
Сегодня, 11:56
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(8)
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:16) #
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  •  (4)

Цитата: utekay
По настоящему шикарные голы забивал вам Халк

Кузяев не менее роскошно . Халк конечно делал своё дело, как забивают гвозди в пятаки на конвейере. Жаль что ушёл.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:14) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Красивый гол, ничего не скажешь...
но и у нас есть из чего выбрать)))
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Комбинация и удар роскошны.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:41) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
звучит одобрительный визг...
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:19) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Даже помойные не будут спорить надеюсь

спорить не будут. просто втихаря минусов натыкают
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:15) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
отличный гол получился


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:11) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ну от бакланов не ждите одобрения,это всё таки гол в их ворота.Бакланы они и есть бакланы,им рыбу давай!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 12:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
heart_eyes
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Даже помойные не будут спорить надеюсь
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:07) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _SHIGA_
гол действительно шикарен.. болельщики зенита..правда?

комбинация хороша, гол обычный...защитники лоханулись просто confused
По настоящему шикарные голы забивал вам Халк blush


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 12:02) #
  • +7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
гол действительно шикарен.. болельщики зенита..правда?


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:02) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас много "кар-кар-кар" будет от бакланов))))
Но гол действительно шедеврален!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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