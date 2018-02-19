Гол Луиса Адриано "Зениту" признан лучшим в "Спартаке" за 2017 год (видео)

??? Луис @LuizAdriano_9 Адриано — автор лучшего гола #Спартак’а в 2017 году!



Мяч ??? форварда в домашнем матче с питерским «Зенитом» 27 ноября признан нашими болельщиками самым красивым в официальной группе «Спартака» @vkontakte (48,6%)?.



?? https://t.co/WKRNyGcSVL pic.twitter.com/0eTYRRGteG — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 19, 2018

"Спартак" представил результаты голосования за лучший гол в 2017 году.Им стал гол нападающего красно-белых Луиса Адриано в ворота "Зенита" (3:1) 27 ноября. Мяч бразильского форварда набрал 48,6% голосов.