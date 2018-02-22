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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:55
Записка для Вернблума и фанаты "Спартака", болеющие против российской команды. Что было вокруг матча ЦСКА - "Црвена Звезда"
Записка для Вернблума и фанаты "Спартака", болеющие против российской команды. Что было вокруг матча ЦСКА - "Црвена Звезда"
10:20
Андрей Чернышов: мне говорили: "Не ходи туда, там все совсем плохо". Но, блин, это же "Спартак"! (7)
Андрей Чернышов: мне говорили: "Не ходи туда, там все совсем плохо". Но, блин, это же "Спартак"! (7)
00:48
Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала" (3)
Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала" (3)
00:45
Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала (3)
Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала (3)
Вчера, 23:49
Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч
Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч
Время начала матча "Тосно" - "Луч-Энергия" не определено из-за ожидающихся морозов
Пресс-атташе ФК "Тосно" Владимир Басманов сообщил, что время начала матча 1/4 финала Кубка России с "Лучом-Энергией" еще не определено.
Игра запланирована на 28 февраля. Как передает корреспондент Rusfootball.info, точное время пока не назначено из-за ожидающихся морозов.
Игра запланирована на 28 февраля. Как передает корреспондент Rusfootball.info, точное время пока не назначено из-за ожидающихся морозов.
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