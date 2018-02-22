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Время начала матча "Тосно" - "Луч-Энергия" не определено из-за ожидающихся морозов

Пресс-атташе ФК "Тосно" Владимир Басманов сообщил, что время начала матча 1/4 финала Кубка России с "Лучом-Энергией" еще не определено.

Игра запланирована на 28 февраля. Как передает корреспондент Rusfootball.info, точное время пока не назначено из-за ожидающихся морозов.
Теги: Тосно Луч-Энергия
Сегодня, 12:48
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