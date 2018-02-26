Максим Беляев: восхищаюсь Игнашевичем и братьями Березуцкими

Защитник "Арсенала" Максим Беляев рассказал о планах на то, чем будет заниматься после окончания карьеры.– Ищу себя, не буду же я вечно футболистом. Рано или поздно придётся вливаться в новую жизнь. Эти знания могут пригодиться. Прикидываю, к чему у меня могут быть способности. Например, взаимоотношения с людьми, управление. Менеджмент – это же оно и есть. Правда, до конца эту книгу ещё не прочитал. Это же научное пособие, а не интересный рассказ. Надо вникать, анализировать и не один раз перечитывать каждый абзац. Пока тяжело идёт.– Это самое простое, неинтересно. Только если в качестве дополнительного дохода. После футбола не планирую лежать на диване. Найду себе занятие по душе. Что именно, пока не ясно. Кто знает, что будет через 10 лет?– Надеюсь доиграть до этого возраста. Смотрю на Игнашевича и братьев Березуцких – восхищаюсь ими и стремлюсь выступать так же долго.