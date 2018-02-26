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Максим Беляев: восхищаюсь Игнашевичем и братьями Березуцкими

Защитник "Арсенала" Максим Беляев рассказал о планах на то, чем будет заниматься после окончания карьеры.

– Зачем вам понадобилось изучать книгу «Менеджмент» авторов Виханского и Наумова?

– Ищу себя, не буду же я вечно футболистом. Рано или поздно придётся вливаться в новую жизнь. Эти знания могут пригодиться. Прикидываю, к чему у меня могут быть способности. Например, взаимоотношения с людьми, управление. Менеджмент – это же оно и есть. Правда, до конца эту книгу ещё не прочитал. Это же научное пособие, а не интересный рассказ. Надо вникать, анализировать и не один раз перечитывать каждый абзац. Пока тяжело идёт.

– Футболисты часто покупают недвижимость и сдают её в аренду.

– Это самое простое, неинтересно. Только если в качестве дополнительного дохода. После футбола не планирую лежать на диване. Найду себе занятие по душе. Что именно, пока не ясно. Кто знает, что будет через 10 лет?

– Вам будет 36.

– Надеюсь доиграть до этого возраста. Смотрю на Игнашевича и братьев Березуцких – восхищаюсь ими и стремлюсь выступать так же долго.

Чемпионат
Теги: Беляев Арсенал Тула
Сегодня, 11:36
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