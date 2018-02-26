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В Москве открыли станцию метро ЦСКА

В Москве состоялось открытие первых пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщает пресс-служба Мосметро.

На участке линии, которая имеет протяженность 10,5 км, открыты станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.





Газета.Ru

Фото: ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Наконец таки. Давно ждали.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
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