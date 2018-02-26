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УЕФА заработал за квалификацию ЧМ-2018 один миллиард евро

Финансовый директор УЕФА Йозеф Коллер рассказал о доходах организации от европейской части квалификации ЧМ-2018.

"Общие доходы от европейского отборочного раунда к чемпионату мира в России составили более 1 миллиарда евро.

Доходы за финансовый год выросли на 6%, общая сумма получилась – 2,8 миллиарда. 85% от суммы были перераспределены между футбольными ассоциациями, так что чистая прибыль союза составила 209 миллионов", – передает слова Коллера ТАСС.
Сегодня, 14:35
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