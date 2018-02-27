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"Боруссия" и "Аугсбург" сыграли вничью

В матче 24-го тура чемпионата Германии "Боруссия" дома поделила очки с "Аугсбургом".

Чемпионат Германии

24 тур

"Боруссия" Д – "Аугсбург" 1:1

Голы: Ройс, 16, Дансо, 73

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Кастро (Дахуд, 62), Гётце, Шюррле, Ройс (Пулишич, 76), Батшуайи

"Аугсбург": Хиц, Фрамбергер (Хеллер, 56), Макс, Хинтереггер, Дансо, Хедира, Шмид, Моравек (Паркер, 77), Грегорич, Чол, Каюби (Качар, 90+2)

Предупреждения: Моравек, 75, Паркер, 81, Каюби, 88
Теги: Боруссия Аугсбург
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