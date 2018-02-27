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"Спартак" отправится в Самару без Сердара Таски

"Спартак" провел тренировку в Сочи перед выездом на матч 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов".

Красно-белые вылетят в Самару без защитника Сердара Таски, который травмирован. Немец направится в Москву, где продолжит курс восстановления.

Напомним, матч "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в Самаре 28 февраля.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Спартак Таски
Сегодня, 12:30
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