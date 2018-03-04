Андреас Гранквист: в пользу "Ростова" был назначен не совсем очевидный пенальти (видео)

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист прокоментивал победу над "Ростовом" (3:1).– Мы с самого начала знали, что "Ростов" будет обороняться почти всей командой и искать счастья в контратаках. Первые 10 минут игры мы хорошо начали, но потом начались проблемы, когда соперник запустил серию угловых у наших ворот, пришлось понервничать. Но затем мы забили первый мяч, достаточно прочно установили контроль на поле. У Перейры был хороший шанс в первом тайме, и если бы он забил, то нам стало бы гораздо проще. Но получилось так, что в пользу "Ростова" был назначен не совсем очевидный пенальти, слишком просто его назначили. В итоге соперник сравнял счет.Выходя на второй тайм, мы знали, что если будем продолжать играть в таком же духе, много атаковать, то "Ростов" рано или поздно устанет. Собственно, это и произошло, мы соперников измотали, забили 2 мяча: один – с пенальти, один – с игры. Победили, что для нас очень важно, так как был длинный зимний перерыв, и сейчас мы получили 3 очка, благодаря которым удалось выйти на второе место в таблице.– На 99,9 процентов все решено. Я уже подписал контракт со своим прежним клубом "Хельсинборгом", и после окончания сезона здесь я со своей супругой и дочерью уеду обратно на родину.– Нет, здесь финансовая сторона вообще никаким образом не затронута. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба, но просто так получилось, что я в "Краснодаре" уже 5 лет играю и не живу постоянно в Швеции уже 12 лет. Чувствую, что настало время вернуться назад. Плюс моя супруга беременна вторым ребенком, мы ожидаем его появления в июле. Мы приняли взвешенное решение вернуться назад на родину.