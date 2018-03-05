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Эванс Кангва: холод - это первое, с чем ассоциируется футбол в России

Нападающий "Арсенала" Эванс Кангва прокомментировал условия на матче с "Ахматом".

"Когда играешь в теплом климате, тебе комфортно, начинаешь думать про игру, про соперника. А здесь все совершенно иначе. В морозе все мысли только об одном - как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам.

Холод - это первое, с чем ассоциируется футбол в России. Меня предупреждали о русских морозах. Я приехал в вашу страну, когда было тепло. Еще вспомню матч в декабре с "Уралом". Там тоже пробирал мороз по коже.

Пять лет назад мечтал играть в английской премьер-лиге, где больше других нравится бельгиец Азар. А в детстве просто стремился стать профессиональным футболистом, неважно, в каком клубе.

Сейчас сконцентрирован на подготовке к чемпионату России, чтобы помочь "Арсеналу" завершить сезон на высоком месте. Надо мечтать о чем-то близком", - цитирует Кангву пресс-служба тульского клуба.
Теги: Арсенал Тула Кангва
Сегодня, 15:16
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