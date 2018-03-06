Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

СМИ: Жозе Моуринью заработает 1 млн фунтов, работая экспертом на ЧМ-2018

Стала известна зарплата главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на российском телевидении во время ЧМ-2018.

Португалец будет работать экспертом на Russia Today на первой неделе чемпионата мира в России, специалист будет получать более 1 миллиона фунтов, передает "Советский спорт" со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что Моуринью отказался от предложений BBC и ITV ради контракта с российским телеканалом.
Теги: Моуринью
Сегодня, 13:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.