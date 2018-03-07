Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Игорь Корнеев: с "Атлетико" никакого открытого футбола, уверен, Семин это прекрасно понимает

Экс-нападающий ЦСКА Игорь Корнеев поделился ожиданиями от выезда "Локомотива" в Мадрид на матч с "Атлетико".

"Конечно, "Атлетико" – фаворит пары. Команда Диего Симеоне сейчас и забивает много, что раньше было ей несвойственно, и, как обычно, пропускает меньше всех. Посмотрите на статистику испанской примеры. 12 пропущенных мячей в 27 турах – это невероятный результат.

По организации игры "Атлетико" – эталон. Слабых мест в составе просто нет, начиная от голкипера Яна Облака и заканчивая Антуаном Гризманном на острие атаки. Будет интересно, как проявит себя на таком фоне лидер нашей премьер-лиги. Таких серьезных экзаменов у "Локомотива" в этом сезоне еще не было.

На быстрый гол в Мадриде "Локомотиву" рассчитывать не надо. Ну очень хороша защита "Атлетико". Бросаться вперед на хозяев – авантюра. Наоборот, надо постараться сдержать стартовый порыв мадридцев, не дать развернуться их нападающим. В первую очередь – Гризманну, который и в подыгрыше хорош, и в завершении. Против этого форварда я бы играл персонально.

Если "Локомотив" сумеет избежать ошибок, успокоит игру в первом тайме, то потом можно будет ловить какие-то свои моменты. На стандартах, которые у команды отработаны неплохо. Но, повторюсь, никакого открытого футбола. Уверен, Юрий Семин это прекрасно понимает и даст установку своим игрокам терпеть и держать максимальную концентрацию на всех участках поля.

Баланс состава у "Локо" хороший. Лидер – Мануэл Фернандеш, который, кстати, пришел в команду при мне. Так же, как и Антон Миранчук… При наличии Алексея Миранчука, Ари и Джефферсона Фарфана у Семина есть маневр в атаке. Но многое будет зависеть от состояния здоровья тех же Ари и Фарфана. Они ведь матч со "Спартаком» из-за травм пропустили. А против "Атлетико" каждый должен быть готов на сто процентов", - передает слова Корнеева "СЭ".
Теги: Корнеев Локомотив
Сегодня, 12:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Игорь Корнеев: с "Атлетико" никакого открытого футбола, уверен, Семин это прекрасно понимает
Если б ещё Корнеев подсказал, когда это Локомотив играл в открытый футбол? Встретятся "люкс автобус" с "автобусом", только в Атлетико все игроки уровня Фернандеша, а некоторые и выше. А чем всё закончится будет интересно посмотреть, потому что в футболе бывает всякое
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Надо бить Атлетико его же оружием, в этом наши шансы.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.